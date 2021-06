Ana Rosa Quintana le tira una pulla a Díaz Ayuso

La presentadora de televisión, Ana Rosa Quintana le ha lanzado una puya a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso este lunes al final de la entrevista que le ha hecho en El Programa de Ana Rosa.

Todo ha surgido a raíz de una inocente pregunta de la presentadora: "De todas las medidas, ¿cuál es para usted la fundamental, la más importante, la que quiere hacer lo primero?".

Ayuso ha contestado que todas aquellas relacionadas con la vida, porque el Estado español tiene "un grave problema" derivado de que no están naciendo niños. "Si no hay niños no hay futuro, si no hay niños no hay hermanos, no hay relación entre tíos, abuelos, sobrinos", ha argumentado.

Cabe recordar que, durante una de las sesiones de investidura en la Asamblea de Madrid, la líder del PP madrileño anunció algunas de las nuevas medidas que pretenden abordar en la Comunidad de Madrid. Una de ellas es incentivar la natalidad. Para ello, Díaz Ayuso anunció que su región otorgará 500 euros mensuales a las madres de menos de 30 años durante 29 meses.

Después, Ayuso ha subrayado que tanto la conciliación como la lucha por la vida tienen que ser un objetivo prioritario para el Estado español, porque ya "no es una cuestión solo económica, que también, es una cuestión de viabilidad en el futuro, de pensiones... Es que socialmente perderemos el mejor tejido que nos podemos dar entre todos, que es nuestra casa", ha concluido.

En ese preciso instante Ana Rosa ha replicado con brevedad pero con picardía a la líder del PP madrileño: "Presidenta, yo tengo tres. Póngase a ello". En ese momento, Ayuso ha dudado durante unos instantes y ha acabado respondiendo de forma poco convincente. "Los políticos no estamos aquí para trasladar nuestra vida personal a los demás. No podemos trasladar a la política nuestra vida personal porque yo creo que lo importante es gobernar para todos y sobre todo pensar qué es lo mejor como sociedad". Aun así, segundos después ha añadido entre risas: "Pero vamos, que si hay que ponerse, se pone".