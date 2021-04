Kerem Bürsin, tendencia en Twitter

El actor turco Kerem Bürsin se convirtió ayer miércoles en tendencia con 100.000 mensajes en la red social Twitter en España, donde sus seguidores han lanzado una campaña de apoyo después de que fuera objeto de críticas en su país por llamar "idiotas" a quienes acuden a cafés sin usar mascarilla.

Büsrin, protagonista de la serie turca Love is in the air (se emite en España tres días a la semana desde julio pasado) dijo en un breve vídeo difundido anoche: "Perdonen, pero quienes se sientan en un café sin mascarilla son idiotas".

#KeremBürsinNoTePases es el hashtag que empezó a proliferar en las redes sociales hasta llegar esta mañana a posicionarse en el quinto lugar en las tendencias en Turquía, con comentarios que afeaban al actor su expresión o subrayaban que él tampoco llevaba mascarilla al filmar los episodios de la telenovela.

En respuesta, seguidores de Bürsin en España empezaron a lanzar el hashtag turco #ArkandayizKeremBuersin (Estamos contigo, Keren Bürsin), alabando la conciencia cívica del actor, con unos 100.000 tuits en solo dos horas y también llegando al top 5.

La frase también empezó a difundirse en Italia, Polonia y Brasil, donde las telenovelas turcas también son populares.