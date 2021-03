Así han sido las últimas hogueras de 'La Isla de las Tentaciones 3'

'La Isla de la Tentaciones' se despide de las experiencias vividas en la República Dominicana. "Habéis encontrado las respuestas que habéis venido a buscar", afirmaba Sandra Barneda a los participantes anunciando que esta misma noche ponían punto final a su aventura. Llegaba el momento más esperado del programa, tendrían que enfrentarse a las hogueras finales junto con sus parejas y tomar una decisión.



Lara rechaza la cita con Jesús

Lara RECHAZA a Jesús: "Lo veo todo muy forzado. Siento que me estás vendiendo la moto" #LaIslaDeLasTentaciones12 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/81QRJAPHNS — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 24, 2021

Encuentros y desencuentros

Momento de reproches

El momento que todos estábamos esperando: Lara ve las imágenes de Hugo llorando ? #LaIslaDeLasTentaciones12 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/KSjHdG8cwW — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 24, 2021

han tenido que escoger la última cita con una de las tentaciones y el andaluz ha decidido seleccionar a la gallega después de tener una noche de pasión en la recta final de la experiencia."No tengo ganas de tener la cita con Jesús. No me sale así. Lo veo todo como muy forzado, me está vendiendo la moto dándome caricias", revelaba la tentadora afirmando que está un poco desubicado. "Me salió así, estuve súper a gusto, otra cosa no puedo hacer€", contestaba Jesús sorprendido con la reacción. Y así se vivía la primera sorpresa de la noche€Como era de esperar,se han enfrentado a la última hogueray abandonando 'La Isla de las Tentaciones 3' solos. Una situación que contrasta con la de. La canaria se plantaba con muchas dudas en lapero al ver a su novio renovado y con ganas de escuchar opta por cambiar radicalmente su actitud.Sin duda, llegamos al momento más complicado de la noche. El encuentro entreha sido el másde la edición. Durante buena parte de la reunión, ninguno de los dos ha dado su brazo a torcer. Toda una sorpresa ya que esta pareja llevaba bastantes años conviviendo juntos aunque era evidente que era una relación muy desgastada.La relación dees lamás verdadera del programa por el comportamiento de ambos a lo largo de la experiencia. Por un lado, Hugo reconoce estar tremendamente arrepentido de lo más que se lo ha hecho pasar a su pareja. Por otro, Lara con muchas dudas y ganas de ver al gallego renovado. Hasta que Lara no ha visto las imágenes más esperadas, no ha terminado por bajar la guardia.