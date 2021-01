The Wilds, conspiración o fiesta de pijamas distópica

Las protagonistas no acaban en la isla por accidente y hay quien define la serie como un cruce de 'Lost' y 'The Truman Show'. Foto: Amazon

Las protagonistas no acaban en la isla por accidente y hay quien define la serie como un cruce de 'Lost' y 'The Truman Show'. Foto: Amazon

'The Wilds', gran apuesta de Amazon para adolescentes, ha sido renovada solo una semana después de su estreno

uN cruce entre Perdidos y El show de Truman? The Wilds, la gran apuesta televisiva de Amazon, recuerda irremediablemente a las dos producciones, aunque esta serie sobre unas adolescentes supervivientes de un accidente de avión "quiere ir más allá", aseguran sus creadores.

A mitad de camino entre un drama adolescente y una ficción distópica, el formato ideado por un equipo con experiencia en series como Daredevil, Sexo en Nueva York y A dos metros bajo tierra incluye un giro inesperado: las protagonistas no acabaron en esa isla por accidente. "Es una fiesta de pijamas distópica, una conspiración que en el fondo traslada la idea de sobrevivir en una isla desierta a superar los problemas y traumas propios de la adolescencia", explicó a Efe la productora de The Wilds, Amy B. Harris, responsable de éxitos como Sexo en Nueva York y El diario de Carrie. El uso del flashback para narrar el pasado de las protagonistas mientras aprenden a convivir en una isla paradisíaca son dos aspectos que muchos han relacionado con el fenómeno de Perdidos.

corazón roto "Claro que somos conscientes de la referencia, es una serie que cambió la forma de narrar en televisión", argumenta. Pero la referencia llega hasta ahí, porque en The Wilds no hay fenómenos paranormales, aunque sí una conspiración desconocida por las ocho jóvenes que quedaron varadas en mitad del océano mientras viajaban a un retiro vacacional.

"Como muchas buenas historias, la idea empezó con un corazón roto –definió Harris–. Tras una ruptura, la guionista, Sarah Streicher, recordó su adolescencia y cómo supero su primer desamor, sus problemas con la alimentación€ Todo con lo que lidian las adolescentes". Por eso, la dependencia emocional, la bulimia, la presión por cumplir expectativas y otras tensiones familiares centran las emociones de las jóvenes. A partir de esa idea, guionista y productora crearon un elenco de personajes con diferentes culturas, pasados y personalidades que deberán aprender a convivir en unas circunstancias inspiradas tanto por El señor de las moscas como El show de Truman.

Amazon ha publicitado intensamente la ficción consciente de que puede convertirse en un nuevo fenómeno juvenil, respaldado por la combinación de un elenco de nuevas caras y un equipo con experiencia en dar con la clave del éxito en la pequeña pantalla. De hecho, si el público respondía ya tenían claro por dónde iría una segunda temporada y cuál sería el lugar de cada protagonista. Una semana después de su estreno The Wilds ya ha sido renovada para su estreno a finales de 2021.

rachel griffiths Con el permiso de Perdidos, si hay otra serie de los años 2000 que se ha ganado el estatus de culto es A dos metros bajo tierra. En The Wilds, Rachel Griffiths, protagonista de la aclamada tragicomedia, regresa a la televisión. "El guión del primer episodio es uno de los cinco mejores pilotos que he leído nunca. Y tres de ellos nunca se hicieron", destacó a Efe. El papel de Griffiths (que interpreta a la enigmática Gretchen Klein) no se desvela en el prometedor comienzo; un primer episodio que da pistas sobre el final de la traumática experiencia de las jóvenes para crear más misterio en torno a lo que realmente pasó durante el accidente. "La autora es una voz de su generación, es una historia con una voz muy profunda, una voz pura que han respetado ejecutivos y productores", promete la actriz. "Es realmente excitante la naturaleza pionera de hacer series como Hanna o Gambito de dama. Y en The Wilds miramos menos atrás y más a lo que quieren ver las mujeres".

The Wilds explora la feminidad en sus múltiples vertientes: no hay un único modelo de mujer ni mucho menos una única forma de llegar a serlo, todas las implicadas en el accidente son adolescentes que acaban de cumplir la mayoría de edad o están a punto de hacerlo. Y no hay dos casos siquiera similares: mientras unas viven en un eterno carpe diem otras son mucho más retraídas y otras guardan secretos inconfesables.

