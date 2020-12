'Esto no es normal', un nuevo concurso para las tardes de ETB-2

¿Eres de esas personas que comen yogures caducados? ¿Vas al baño con el móvil? ¿Crees que es normal seguir quedando con tu ex? Lo tuyo no es normal... o quizá sí... Con estas y otras preguntas como punto de partida llega a las tardes de ETB-2 a partir del lunes un nuevo concurso, presentado por Igor Siguero y Ainhoa Sánchez.

Según informan desde Euskal Telebista, cada día, de lunes a viernes a partir de las 16.25 horas, dos parejas de concursantes tratarán de llegar a la final para ganar un cuantioso bote. Pero éste no es un programa de pregunta respuesta al uso, la premisa es sencilla: ¿Es normal hacer una cosa determinada, o no lo es? A partir de ahí el programa plantea una serie de preguntas, y los concursantes tendrán que responder si para la gente es normal o no lo que se plantea.

Para saber lo que es normal o no, el programa realizará una serie de encuestas demoscópicas con la empresa Gizaker. Además desde el plató contarán con ocho personas de diferentes sexos, edades y procedencia con las que los concursantes y los espectadores jugarán desde casa. ¿Cuál de estas ocho personas hizo la vuelta al mundo por amor? ¿Quién de la cuadrilla es cantante de ópera? Un "juego de las apariencias" y un "quién es quién" hará que los concursantes duden y discutan entre ellos para identificarlos, informan desde EITB. Esto no es normal se estrena el lunes, en ETB2-y eitb.eus.

eitb maratoia

Pero antes, este mismo fin de semana, hay dos citas muy importantes con el mundo del bertso en favor de una buena causa: la lucha contra el covid-19. EITB Maratoia 2020 se celebrará el próximo 17 de diciembre y estará dedicado al covid-19, con el objetivo de que se pueda ampliar el número de proyectos de investigación ligados al coronavirus, que según informó recientemente la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ya superan los 80.

Las dos líneas esenciales de EITB Maratoia son, por un lado, recaudar dinero destinado a la investigación, y por otro, sensibilizar y ofrecer información sobre la enfermedad y su prevención.

Y el bertso es el elemento central de la iniciativa participativa de esta edición. Así, hoy ETB1 y eitb.eus emitirán el bertso-saio especial EITB Maratoia: Batzen gaituen bertsoa , a partir de las 21.00 horas. Los bertsolaris Andoni Egaña, Onintza Enbeita, Alaia Martin y Sustrai Colina han realizado su aportación en un especial en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Además, de cara a este último fin de semana, EITB ha organizado tres sesiones de bertsos para mañana, en Bilbao, Donostia y Gasteiz, en colaboración con los ayuntamientos de las tres capitales. La cita será a las 12.00 horas, en la plaza Arriaga de Bilbao, en el kiosco del Boulevard en Donostia y en la Plaza Nueva de Gasteiz. En Bilbao, se podrá escuchar a Onintza Enbeita y a Arkaitz Estiballes, en un acto presentado por Jon Gomez.

En Donostia, por su parte, la cita es con Alaia Martin y Aitor Mendiluze, en un bertso saio presentado por Xabier Sukia. En Gasteiz, Ismael Diaz de Mendibil será el encargado de guiar el acto, con los bertsolaris Felipe Zelaieta y Manu Bendala.

cadena de bertsos

Este año EITB Maratoia busca conseguir la cadena de bertsos más larga, y día a día esa cadena va creciendo. Según informan desde EITB, la ciudadanía está participando activamente en la iniciativa bertso katea, que cuenta ya con más 1.300 bertsos. Así, a través de la herramienta on line se han creado más de 1.000 cadenas, de la mano de más de 1.200 bertsolaris, y se han superado los 300 vídeos en la web.

Todos los vídeos se pueden consultar a través del buscador de vídeos de la web de EITB Maratoia, y la sección Bertso Kateak recoge los bertsos on line que la ciudadanía va escribiendo.

Para hacer las donaciones destinadas a la investigación hay que llamar al número de teléfono 902 54 25 25, y también se puede hacer la donación on line, a través de la web de EITB Maratoia, y mediante Bizum.