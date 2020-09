'Patria': Elena Irureta y Ane Gabarain: tan cerca, tan lejos

El asunto de la violencia en Euskal Herria es muy sensible y sigue habiendo relatos contradictorios, duras historias y muchas heridas que todavía están abiertas. La serie 'Patria', que ya se puede ver en HBO, viene precedida por la polémica del cartel promocional, donde la imagen de un atentado terrorista se enfrenta a la de un etarra torturado en dependencias policiales. Ambas fotografías son secuencias de la serie y han levantado ampollas en cierta parte de la sociedad, que considera que así se equipara a víctimas y verdugos en un mismo nivel. Tampoco Fernando Aramburu, autor de la novela, se ha sentido cómodo con esta acción de marketing y ha expresado su desacuerdo. Por su parte, Aitor Gabilondo, el productor y creador de la serie, no está de acuerdo con la lectura crítica que se ha hecho. Asegura que no la comparte aunque respeta todas las opiniones.

La sinopsis del libro dice: "El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después del atentado que trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el encapuchado que un día lluvioso mató a su marido cuando volvía de su empresa de transportes? Por más que llegue a escondidas, la presencia de Bittori alterará la falsa tranquilidad del pueblo, sobre todo de su vecina Miren, amiga íntima en otro tiempo y madre de Joxe Mari, un terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temores de Bittori".

Bittori y Miren son dos miradas distintas y una amistad que ha perdurado desde la infancia, hasta que una bala se interpone en su camino. Ambas mujeres parten de caminos diferentes en esta historia en la que el terror ha destrozado cualquier intento de relación posterior al atentado. Son relatos muy diferentes de un hecho que ha hecho añicos la vida de las dos familias, una historia en la que todos los personajes son de ficción, pero conectados a tantas y tantas historias vividas en Euskadi a lo largo de décadas de miedos, distancias, muerte y dolor.

A lo largo de estas tramas todos tendrán que lidiar con el duelo y las contradicciones morales mientras la vida sigue su propio curso, poniendo en el camino nuevos condicionantes que también determinarán su futuro. ¿Serán capaces algún día de perdonar, borrar sus diferencias y volver a estar unidas?

Patria, probablemente el estreno más esperado de la temporada, es una serie muy coral donde hay dos protagonistas principales: Elena Irureta, la actriz que da vida a Bittori, y Ane Gabarain, Miren, la madre que defiende a su hijo etarra hasta el último de los extremos, y que son las protagonistas también de este reportaje. El elenco, íntegramente vasco, lo que no deja de ser una curiosidad, se completa con Eneko Sagardoy, Loreto Mauleón, Susana Abaitua, José Ramón Soroiz, Mikel Laskurain, Jon Olivares y Jon Aranbarri. Los escenarios se localizaron en Euskadi, principalmente en localidades guipuzcoanas. Una de las ubicaciones fue el Boulevard donostiarra, donde los rodajes miraron mucho al pasado y reprodujeron las manifestaciones que en los años 70, 80 y 90 fueron habituales. La serie ha sido dirigida por Pablo Viscarret y Óscar Pedraza.

Bittori es uno de los personajes relevantes de Patria. Una bala acabó con la vida de su marido, destrozó su entorno y terminó con la amistad que mantenía con Miren, la madre del etarra que está detenido y que parece estar detrás del atentado. Encarna a esta mujer víctima de la violencia la actriz Elena Irureta, quien no tuvo dudas en subirse a la montaña rusa de emociones que es Patria. Ella es también una mujer muy emocional que entra a fondo en cualquier personaje que interprete, sea de drama o de comedia. Nunca imaginó cuando leía el libro de Fernando Aramburu que se iba a hacer una serie, y mucho menos que le iban a dar un papel como el de Bittori. Ahora solo espera que los espectadores se zambullan en una historia que ha pasado por Zinemaldia. Irureta comenta con esta revista cómo ha vivido el rodaje, cómo se ha sentido en la piel de Bittori y cómo se ha recuperado del Covid que le atacó en marzo y que le llevó al hospital.



¿Conocía la historia de Patria antes de presentarse a los casting de la serie?

Claro, el libro lo había leído bastante antes. Es un libro que leí rapidito, una historia que te va llevando y te va atrapando. Me gustó, pero los personajes me parecían un poco esquemáticos.



¿Un libro de malos y buenos? ¿Una historia que marca las fronteras entre dos bandos?

Quizá decir eso sea muy fuerte. Es cierto que hay una línea que separa a dos familias después del atentado. Lo que sí veía era cierta frialdad en las dos mujeres, pero también es cierto que puede ser porque hay diferencia entre un libro y una serie. En el libro, y no en este, sino en casi todos, los personajes son estáticos, pero en la serie son personajes en movimiento.



Los actores están para humanizar a los personajes, para darles otra dimensión.

Exacto. Cuando hablamos con Aitor (Gabilondo) le dijimos que había que trillar un poco más la humanidad de los personajes. Me gusta cómo está escrito el libro, pero veía a las dos (Bittori y Miren) como mujeres demasiado distantes. En la adaptación televisiva Aitor ha cargado de humanidad a los personajes.



¿Cómo se imaginaba usted más, como Bittori, el personaje que interpreta, o como Miren?

Al leer el libro no me imaginaba nada porque nunca pensé que se iba a hacer una serie con Patria. Cuando Aitor me llamó, mi papel estaba claro, iba a hacer las pruebas para Bittori, así que nunca me planteé el personaje que hace Ane (Gabarain). No me he visto en el de Miren porque desde el principio me dieron el de la otra, pero sí diré una cosa: los dos personajes me parecen un regalazo para una actriz.



Son dos personajes con mucha fuerza emocional.

Ambos tienen muchos matices, y tantos registros de emociones que entras en un carrusel de sentimientos con cualquiera de los dos.



Una parte importante de los espectadores va a sentir una simpatía mayor por Bittori que por Miren. Usted ofrece una imagen que más bien sugiere pena.

Sí, pero Miren también da pena. Es una mujer que está rota por muchos sitios. Cuando vi parte de la serie por primera vez me emocioné y terminé llorando. No me veo a mí, tampoco a Ane, veo los personajes y veo todas las historias que se esconden detrás de ellos. Es una adaptación que está muy bien escrita y la dirección es increíble, bien hecha. Es una serie con muy buena factura.



¿Ha sido difícil dar vida a Bittori?

Mucho. Siempre que interpretas a un personaje con tantas emociones resulta difícil. En ella he puesto todo lo que tengo dentro, pero es la gente la que tiene que decir cómo ha quedado. Yo cada vez que me acuerdo de esta mujer me emociono terriblemente, pero es que soy así, muy emocional.



¿Le sorprendió la llamada de Aitor Gabilondo?

Pues sí, bastante. La historia, en cualquiera de sus personajes, era un bombón para un actor o una actriz. Creo que habría habido mucha gente que hubiera estado muy a gusto participando en ella. Estoy convencida de que para Bittori había gente mucho más conocida que yo, grandes actrices que habrían estado encantadas de estar en la piel de esta mujer, así que agradezco a Aitor que pensara en mí y contara conmigo.



Todos los actores participantes son vascos, ¿también fue una sorpresa?

Eso también es algo increíble. Cómo iba a pensar que todos los actores íbamos a ser de aquí. Era una serie para HBO y siempre piensas que iban a ir a por actores más conocidos, pero para empezar se dijo que iba a ser una serie y me llamaron para hacer el casting, vi que había una posibilidad, pero aun así me parecía difícil. Ha pasado el tiempo, acabamos las grabaciones, hemos estado en Donostia y ahora se estrena en HBO. Todo es increíble, pero real.



¿Qué ha sido lo más difícil?

La historia de esta mujer es dura, tanto como la de Miren. Quizá lo más difícil es ponerte en la piel de una mujer que sufre un dolor tan profundo como Bittori. A la hora de interpretar las dificultades no han sido tantas, porque con Aitor hemos hablado mucho y también con los directores. Antes de empezar a grabar, las dudas que teníamos ya estaban solventadas. Los actores solo tenemos una misión: darlo todo por el personaje que estamos interpretando, y esto lo hacemos tanto en los ensayos como cuando estamos grabando las escenas. A pesar de que las escenas de Patria eran duras, nos sentimos muy cubiertos.



¿Dónde transcurren las escenas de Bittori?

A mí me tocó todo de seguido en Euskadi, principalmente en Soraluze. Fue muy de continuo todo y mejor, porque una vez que te metes en el ajo, que te pones en la piel del personaje, lo haces de tirón y así ya no te sales del papel.



El retraso de la emisión de la serie les llevó de nuevo a Donostia.

En marzo de este año empezó la promoción porque se estrenaba en mayo y mira, todo ha quedado para el otoño por el coronavirus. ¡Qué pena!



¿Pena?

Sí. Para mí sí. Yo tenía ganas de que se estrenara, en mayo hacía un año que yo había terminado de grabar, y cuando me dijeron que se atrasaba me quedé triste. Para un intérprete es importante que su trabajo se estrene, que el público, que el espectador, lo vea y diga lo que tenga que decir. Hay gente que está hablando de Patria sin haber visto nada. Como todo esto del cartel; a mí me da pena escuchar los comentarios de gente que no ha visto nada, que no sabe cómo es la serie. Si la ves, ni te planteas las cosas que se han dicho, está muy claro todo y bien explicado.



¿Qué tono le pondría usted a la serie?

El de la conciliación. Creo que hemos hecho una historia muy conciliadora, muy honesta. Aitor siempre nos dijo que quería una historia muy honesta.



Quizá esa polémica active un mayor interés por ver Patria.

Pues ojalá. He visto las fotos, he visto las secuencias y creo que lo que sugieren son los dos relatos que puede haber, y el cartel no va por otro lado.



¿Cómo ha sido su trayectoria después de esta serie?

Ha estado un poco parada. Estuve enferma con Covid, incluso estuve hospitalizada. Ahora estoy con una función de teatro en Madrid, Los hijos, donde he vuelto a coincidir con Joaquín Climent otra vez.



Su marido televisivo.

Estuvimos once temporadas trabajando juntos en El comisario, después hemos coincidido en Ciega a citas€ He estado en Madres, una serie que también es de Aitor Gabilondo, una pena de personaje porque murió y ya no puedo continuar en esa serie. No creo que me resuciten, pero ya me gustaría una reencarnación.



¿Recuperada del coronavirus?

Sí, pero estuve chunga. Estuve diez días en casa mala y me tuvieron que llevar en ambulancia al hospital. Cuando empecé a recuperarme, como no había sitio en los hospitales, habilitaron el hotel María Cristina y me iban a llevar allí, pero yo me fui a casa. Tenía la casa rural cerrada y podía estar en ella sin riesgo de contagiar a nadie.



¿Y dejó pasar la oportunidad de estar en un hotel de lujo como es el María Cristina?