'The boys': Jensen Ackles con traje de superhéroe

Amazon Prime Video ha anunciado que Jensen Ackles (Sobrenatural) se unirá al reparto de la serie The Boys en su tercera temporada. La noticia se dio a través de las redes sociales de Ackles que dará vida a Soldier Boy, el superhéroe original. Después de que Soldier Boy luchara en la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en la primera súper celebridad y un pilar de la cultura americana durante décadas.

El showrunner y productor ejecutivo de The Boys Eric Kripke declaró: "Cuando era niño, tuve un sueño loco e imposible: proporcionarle a Jensen Ackles un empleo remunerado. Me alegra decir que ese sueño se ha hecho realidad. Jensen es un actor increíble, una persona aun mejor, huele a galletas de chocolate caliente, y lo considero un hermano. Como Soldier Boy, el primer superhéroe, él aportará mucho humor, emoción y peligro al papel. No puedo esperar a estar en el set con él de nuevo y traer un poco de Sobrenatural a The Boys". La tercera temporada de The Boys fue anunciada durante su panel en San Diego Comic-Con. La temporada 2 se estrenará el viernes 4 de septiembre, con nuevos episodios disponibles semanalmente hasta el 9 de octubre.

La aun más intensa y alocada segunda temporada sigue a The Boys huyendo de la ley, perseguidos por los Supers, y tratando desesperadamente de reagruparse y luchar contra Vought. Escondiéndose, Hughie (Jack Quaid), Leche Materna (Laz Alonso), El Francés (Tomer Capon) y La Hembra (Karen Fukuhara) intentan adaptarse a una nueva normalidad sin poder encontrar a Carnicero (Karl Urban). Mientras tanto, Luz Estelar (Erin Moriarty) debe encontrar su lugar en Los Siete y Patriota (Antony Starr) se fija como objetivo tomar el control total. Su poder se ve amenazado con la llegada de Stormfront (Aya Cash), una nueva Sup experta en redes sociales que tiene su propia misión. Además, la amenaza del Supervillano adquiere protagonismo mientras Vought busca capitalizar la paranoia de la nación.

Los Supers de Los Siete también incluyen a la Reina Maeve (Dominique McElligott), A-Tren (Jessie T. Usher), Profundo (Chace Crawford) y Negro Oscuro (Nathan Mitchell). Entre las estrellas que volverán para la segunda temporada se encuentran Claudia Doumit, Goran Visnijc, Malcolm Barrett, Colby Minifie, Shantel VanSanten, Cameron Crovetti, PJ Byrne, Laila Robbins y Giancarlo Esposito que regresa como el jefe de Vought Stan Edgar, entre otros.

Los tres primeros episodios de la segunda temporada se estrenarán el viernes 4 de septiembre, con nuevos episodios disponibles cada viernes culminando con un final de temporada épico el 9 de octubre. La serie Amazon Original de ocho episodios estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo y está producida por Amazon Studios y Sony Pictures Television Studios con Point Grey Pictures, Kripke Enterprises y Original Film.

'Sobrenatural'

Jensen Ackles es el protagonista del drama más largo de CW, Sobrenatural, que está terminando su decimoquinta temporada. Ackles interpreta a Dean Winchester, el rudo chico malo que se une a su hermano menor (Jared Padalecki) para encontrar a su padre desaparecido y luchar contra las malvadas fuerzas sobrenaturales.

Ackles también protagonizó el remake del año 2009 de la película de Patrick Lussier de 1981, San Valentín Sangriento 3D, junto a Jaime King, donde interpretó a Tom, un hombre de principios que regresa a su casa en Harmony, Missouri, diez años después de que veintidós personas fueran asesinadas en la noche de San Valentín. Además, protagonizó Pesadilla de David Winkler para Sony Pictures y la comedia romántica independiente de David Mackay, Ten Inch Hero. Sus anteriores papeles televisivos incluyen el de Jason Teague en Smallville de la cadena WB, Alec/X5-494 en Dark Angel de la Fox y C.J. en Dawson Crece también de la WB. Además, protagonizó la miniserie Blonde, junto a Patrick Dempsey y Poppy Montgomery.