Joseba Arguiñano: "El regreso ha sido muy ilusionante"

¿Un año duro?

- Mucho. Lo de la pandemia ha sido duro en todos los sentidos, pero estoy convencido de que saldremos de esta.

Le veo muy positivo.

- No queda otra. Ser negativo solo hace que te amargues más. Pienso que dejaremos todo esto atrás.

¿Ha sido difícil la vuelta?

- El regreso ha sido muy ilusionante. Me gusta lo que hago en el obrador y también en televisión. Estoy encantado de cómo me van las cosas.

Empezó siendo el hijo de Karlos Arguiñano€

- Y ahora soy Joseba, y cuando dicen mi nombre muchos piensan en el apellido.

Dicen que es el que más se parece a su padre.

- Eso dicen. Pero todos los hermanos tenemos algo de aita, pero también de mi madre. Ambos han sido muy generosos. Tengo que decir que tenemos una buena herencia por parte de los padres.

¿Satisfecho?

- Ja, ja, ja€ Con los padres que yo tengo cualquiera lo estaría.

Le da mucho al dulce.

- Es que soy muy dulce. Ja, ja, ja€ Es broma. Soy el que ha cogido el relevo de la tía Eva. Otros hermanos hacen otras cosas.

Lo dulce no está muy bien visto.

- Si se come con prudencia y no se abusa, un postre puede ser tan sano como un primer plato. El postre es una celebración y recomiendo que no siempre sea un pastel o una tarta, también puede ser fruta o un yogur. Pero la repostería hecha con productos de calidad no es mala.

¿Me contaría un chiste?

- Ja, ja, ja€ No. Eso pídeselo al aita.