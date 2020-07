Nueva película en Netflix con Julia Roberts y Denzel Washington de protagonistas

Julia Roberts y Denzel Washington volverán a rodar juntos. Las dos estrellas son los elegidos protagonizar 'Leave the World Behind', película de Netflix basada en la próxima novela de Rumaan Alam que estará dirigida por Sam Esmail.

Según Variety, la plataforma ha conseguido los derechos de la novela y ha fichado a Esmail, conocido por trabajos anteriores como las series 'Mr. Robot' y 'Homecoming', donde trabajo con Roberts, para dirigir y encargarse de la adaptación del guion.





ARGUMENTO DE LA PELÍCULA

La novela, que será publicada este otoño por Ecco, sigue a un matrimonio que se va de vacaciones a un rincón remoto de Long Island con sus hijos adolescentes. El conflicto comienza cuando los propietarios de la casa que han alquilado regresan aterrorizados tras un apagón repentino en la ciudad. Sin televisión, internet ni teléfono móvil, las dos familias se ven obligadas a resolver la situación. Una trama que abordará temas como la raza, la clase social y la paternidad.

Washington y Roberts ya trabajaron juntos en 1993 en 'El informe pelícano', filme dirigido por Alan J. Pakula a partir de una novela de John Grisham. Esmail tiene una estrecha relación con Roberts después de trabajar juntos en 'Homecoming' y que fue la propia actriz la que envió el libro a Washington para que se uniera al proyecto. Este no es el único título de Esmail para Netflix, ya que el realizador también producirá 'Ma Rainey's Black Bottom'.

Roberts tiene pendiente de estreno la película 'Little Bee' y la serie 'Gaslit'. Por su parte, Washington apareció por última vez en la gran pantalla en la secuela de 'The equalizer' y próximamente estrenará 'The Little Things' y 'The Tragedy of Macbeth'.