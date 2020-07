El reto de hacer telenovelas de médicos en la actualidad

Cuando en 2014 José Alberto El Güero Castro asumió el desafío de responder a las exigencias de un público "cada vez más sofisticado", que pedía telenovelas actualizadas y con personajes menos estereotipados, jamás se imaginó decidir cuántos elementos de una pandemia pondría en su exitosa serie Médicos, línea de vida. Pero es justamente lo que el productor de grandes telenovelas mexicanas –como Rubí, Teresa y Corona de lágrimas– confesó a Efe que está viviendo.



Las medidas contra el coronavirus lo encontraron en la etapa de planificación de la segunda temporada y el estreno de la primera en Univision el próximo 14 de julio. "Estamos pensando con mucho cuidado cómo introducimos el tema del coronavirus. No queremos que al mencionarlo sea como limón en la herida de mucha gente afectada por esta tragedia", reconoció el productor, quien comparte el luto con las familias de las víctimas. Su madre, Socorro Castro Alba, falleció el 24 de abril de este año a los 85 años. "No fue de coronavirus, pero sí compartimos no solo el duelo que vive mucha gente, sino el trauma de no poder siquiera despedirnos como se debe. De tener un funeral con la familia", confesó. Cuando habla de la familia, El Güero incluye a su famosísimos hermana y sobrino, Verónica y Cristian Castro, y a las tres hijas que tuvo durante su matrimonio con la exprimera dama mexicana Angélica Rivera. Una de ellas es Sofía Castro, también actriz y parte del elenco de la exitosa serie de Netflix y Televisa El dragón.

El productor también quiere "evitar a toda costa el morbo" que puede generar reproducir algún caso en la serie: "Es un balance complicado y aún no hemos decidido qué hacer", reconoció. "Estamos pasando por una gran tragedia y hay que cuidar mucho todo".