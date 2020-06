Fran Perea vuelve a las series con 'Kosta', en Orange TV

madrid – Una familia finesa desaparecida en Fuengirola, una anciana encontrada en su cama donde lleva fallecida varias semanas y un caso de drogas sin resolver son las bases sobre las que se asienta Kosta, el regreso a la pequeña pantalla de Fran Perea en la que ha sido su "mejor experiencia televisiva". "Yo creo que es el rodaje que más he disfrutado de todos en los que he participado, la mejor experiencia televisiva que he tenido", asegura en una entrevista con Efe sobre una serie que se estrena hoy en Orange TV.

Kosta (The Paradise), un thriller con espíritu nordic noir rodado en escenarios de la Costa del Sol, como Fuengirola; y en la localidad de Oulu, en Finlandia, y que llega esta noche a Orange TV, supone el regreso de Perea a la pequeña pantalla que le lanzó a la fama con Los Serrano. Perea (Málaga, 1978), que en los últimos años se ha centrado en el teatro, es una estrella en Finlandia gracias a su personaje de Marcos en Los Serrano (2003), ya que tuvo un boom importante en los países escandinavos. "Yo me presenté al casting de la serie –reconoce el malagueño– y les gusté, pero es verdad que mi nombre ya estaba encima de la mesa desde antes incluso. Los creadores de esta serie no solo habían visto Los Serrano, sino que además eran fans. Así que preguntaron si la edad que yo tendría ahora encajaría con la de mi personaje, y efectivamente, me llamaron y entré en el proyecto", explica.

Perea se mete en la piel de Andrés Villanueva, un policía que trata de resolver unos crímenes que tienen lugar dentro de la mayor comunidad de residentes finlandeses fuera de su país, situada en el sur de España. Junto a su compañera Luisa Salinas (María Romero) y la inspectora Hilkka Mäntymäki (Riitta Havukainen) –una de las mejores detectives de la Policía de la ciudad de Oulu, al borde de la jubilación y con una complicada situación familiar– serán los encargados de resolver el caso. La relación entre los protagonistas, de culturas y métodos muy diferentes, será el hilo conductor. "Ha sido un gusto poder entender y ver otras maneras de trabajar, y no solo las que tenemos aquí. Que a pesar de la distancia y de los kilómetros que nos separan no somos tan diferentes", afirma. También destaca el buen nivel de la ficción, especialmente en lo que se refiere al guion, que califica de "espectacular". "Los escandinavos escriben muy bien y le dan una profundidad y una definición a los personajes que no había visto en toda mi carrera", incide.

La serie, rodada en castellano, inglés y finés, tiene una parte ambientada en Finlandia, aunque el grueso de la trama transcurre en esa Costa del Sol a la que hace referencia el título Kosta, término finés que significa venganza y juega con la evocación del mar, el sol y la tranquilidad del sur de España que tantos ciudadanos nórdicos eligen para trasladar su residencia.

paraíso Fuengirola acoge a la mayor agrupación de residentes finlandeses fuera de su lugar de origen y es considerado como ese Paraíso al que alude el título original. Tanto para Perea como para sus compañeros, rodar en ambos idiomas ha supuesto una dificultad añadida, aunque afirman que también tiene su gracia. Para el malagueño, "combinar ambos idiomas, junto con el finés, le da a la serie un punto de originalidad". "La directora nos ayudó mucho. En ningún momento se nos exigió una pronunciación perfecta o inglés perfecto, por lo que dentro de lo malo no fue tan complejo", señala María Romero. La serie, producida por The Mediapro Studio con la cadena pública finlandesa YLE y la productora finlandesa MRP se estrenó en febrero en YLE, donde los ocho episodios superaron los dos millones de espectadores, tanto en su emisión lineal en YLE TV1 como en YLE Arena, el servicio bajo demanda de la cadena, lo que supuso un récord de audiencia en un país de 5 millones de habitantes, donde un 40% de espectadores vio en algún momento la serie.