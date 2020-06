Jimmy Kimmel presentará unos Emmy que podrían ser virtuales

Son los Oscar de la televisión, todos los años los productores esperan que se celebren los Emmys, que se convierten, al igual que las estatuillas doradas, en el gran escaparate para el mundo televisivo a nivel planetario.

Sin embargo, este año existe una gran incertidumbre en torno a su celebración debido al coronavirus. "No sé dónde, cómo o incluso por qué haremos esto, pero lo haremos y yo seré el encargado de presentarlos", ha bromeado el humorista Jimmy Kimmel en un comunicado esta misma semana.

Unos días después de que los Oscar decidieran aplazar dos meses su gala de 2021 hasta finales de abril por la pandemia, los Emmy todavía no han anunciado cómo quieren celebrar lo más destacado de la televisión a tres meses de que, en principio, tenga lugar la ceremonia. No obstante, todo apunta a que podrían ser virtuales. Sin embargo, lo que sí se mantiene ante viento y marea es la fecha del 20 de septiembre para la entrega de los galardones y la del 28 de julio para el anuncio de las nominaciones. La revista Variety asegura que, en un contexto de tanta incertidumbre, la organización de los Emmy baraja todo tipo de posibilidades, desde una gala completamente virtual a una ceremonia en persona con algunas partes on line siempre teniendo como prioridad la seguridad de todos los involucrados en estos reconocimientos.

"Los detalles adicionales respecto a la producción del show se anunciarán pronto", anunció esta misma semana la Academia de la Televisión sin dar muchas pistas.

"Sabemos que Kimmel nos regalará un show excepcionalmente entretenido, divertido y conmovedor", asegura Karey Burke, presentadora de ABC Entertainment (la cadena ABC retransmite los Emmy en Estados Unidos).

"Es un verdadero maestro de las ceremonias que venera a esta industria y a su gente. Y justo como Jimmy ha hecho con su propio show (Jimmy Kimmel Live!) en los últimos meses, abordará este importante evento con corazón y humor, y traerá una alegría y un optimismo más que necesarios a nuestros colegas de la televisión y a los espectadores en sus casas", añadió.

Kimmel tiene bastante experiencia como maestro de ceremonias de premios. Fue el presentador de los Emmy en 2012 y 2016, y también lideró las galas de los Oscar en 2017 y 2018.

Si bien la gran gala de los Emmy (Primetime Emmy) todavía está por definirse, la organización ha anunciado que los Creative Arts Emmy serán este año virtuales. Debido al elevado número de categorías de estos galardones, la Academia de la Televisión divide los Emmy cada año en dos partes: los premios Creative Arts Emmy, que se celebran en dos galas previas con la gran mayoría de premios; y los Primetime Emmy, que es la gran ceremonia con los apartados más selectos y de mayor interés para el público.

más nominaciones La Academia de la Televisión modificó su reglamento para ampliar el número de series nominadas en los Premios Emmy en las categorías de mejor drama y comedia hasta un total de ocho, tras una etapa de incremento en el consumo televisivo.

La organización de estos premios destacó ayer que este año han aumentado el 15% las solicitudes de participación, ya que la cuarentena del coronavirus ha elevado el consumo y los estrenos televisivos a pesar de paralizar los rodajes de próximas temporadas.

"El aumento en las candidaturas es un reflejo de la cantidad de nuevas voces, nuevas plataformas de televisión y un tremendo crecimiento del contenido existente en toda nuestra industria", dijo en un comunicado el presidente de la institución, Frank Scherma.

Las nominaciones a los Emmys llegarán en julio, pero todavía falta mucho por definir. Habrá que esperar cómo transcurre la situación actual provocada por la pandemia.