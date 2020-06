'Desaparecidos' estrena el viernes nuevos capítulos

madrid– Bajo el lema Siempre seguimos buscando se presenta Desaparecidos. La serie, una ficción que Amazon Prime Video estrena el viernes, narra el día a día de una brigada policial, liderada por Juan Echanove, Maxi Iglesias y Michelle Calvó, que trata de resolver casos de personas que están desaparecidas.

La sensibilidad y el rigor al abordar y mostrar un tema tan complicado como la desaparición de una persona son los pilares sobre los que se asienta Desaparecidos, una serie, producida por Plano a Plano, en la que Mediaset España y Amazon Prime Vídeo pusieron toda la carne en el asador en este ambicioso proyecto.

Una ficción, dirigida por Miguel Ángel Vivas, Jacobo Martos e Inma Torrente, en la que se ofrece una fidedigna visión del trabajo de una brigada policial dedicada a resolver casos de personas desaparecidas en España.

Una brigada en la que veremos a caras conocidas de nuestra ficción como Juan Echanove como inspector jefe, Maxi Iglesias o Chani Martín y a la que se incorpora la inspectora Sonia Ledesma, interpretada por Michelle Calvó.

Todos ellos, en colaboración con la directora de la ONG Ayuda Desaparecidos, Carmen –interpretada por Elvira Mínguez–, se involucrarán, día a día y a lo largo de los 13 episodios de esta primera temporada, en la resolución de cada uno de los casos que llegan a sus manos.

Los protegonistas Echanove, Calvó, Mínguez e Iglesias coinciden al hablar con "rigor" de la serie y de cómo, desde diferentes perspectivas y motivaciones personales, les ha dado la oportunidad de experimentar sensaciones nuevas.

Echanove y Mínguez, dos actores con una extensa trayectoria a sus espaldas, coinciden en reconocer que la serie les ha servido para aprender a lidiar con el miedo. "Me he enfrentado a uno de los mayores miedos que yo puedo tener en mi vida, que es, como madre, el miedo de que te quiten al niño", explica Mínguez, quien finalmente extrae una enseñanza positiva de la experiencia: "He aprendido a no tener tanto miedo, a poder gestionarlo", ha recalcado con satisfacción.