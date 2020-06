'The head': una serie de oscuridad, supervivencia y claustrofobia bajo cero

Madrid – Los helados parajes de la Antártida acogen el thriller The head, una miniserie, que se estrena mañana a nivel mundial, en la que un grupo de investigadores –entre los que se encuentra Álvaro Morte– ve cómo su plan de encontrar la clave contra el cambio climático se torna en un macabro Cluedo. La hostilidad de 179 días sin ver el sol hace mella en un equipo de científicos que, aislados en la estación internacional Polaris VI durante el gélido y oscuro invierno antártico, se ve abocado a participar en un atormentado juego por descubrir quién está detrás de una serie de crímenes que tienen su punto de partida en el hallazgo de la cabeza de uno de ellos, congelada en la fría noche polar.

No obstante, la acción se sitúa en primavera, seis meses después de lo acontecido en ese misterioso invierno que, tanto para el espectador como para el resto del equipo que retorna a la estación, ha quedado en blanco. La estación recibe al comandante Johan Berg (Alexander Willaume) y a su compañía con un puñado de cadáveres, parte del equipo desaparecido y un misterio por resolver. Bajo esta absorbente premisa arranca esta historia, con guion de los hermanos Álex y David Pastor y dirección de Jorge Dorado, que cuenta con seis nacionalidades en su reparto y se estrena a la vez en 30 mercados de todo el mundo –en Orange TV para España–, y en 15 idiomas. Inglés, danés, sueco y español serán los idiomas que manejen los protagonistas de esta historia de seis capítulos, rodada entre Tenerife e Islandia, en la que se buscará encontrar el porqué y el cómo más que el quién, algo que, según sus productores y protagonistas, hace que este proyecto sea "innovador".

Diferente Ram Teller, productor ejecutivo de The Mediapro Studio, y el director de la ficción, el español Jorge Dorado, coinciden. "Hemos logrado que no sea un thriller criminal en el que hay un asesinato y la Policía aparece para resolverlo. De hecho, hemos logrado desarrollar la trama y ver a través de las historias de los personajes a lo largo de cinco episodios y diez minutos antes de que aparezca la Policía", señaló Teller. Dorado resumió la cuestión de manera sencilla: "No quería un blockbuster, la misma idea de siempre. Queríamos estar más conectados a los personajes, a sus historias y a los temas que interesan a la gente y no centrarnos en buscar al asesino y resolver el misterio".

El director español destacó que se "enamoró" del guion en cuanto lo leyó: "Me atrapó y vi cómo todo el mundo, rápidamente, quería estar involucrado en él". Una afirmación que el actor español Álvaro Morte corroboró: "El guion, el equipo y las decisiones tomadas son tan brillantes que es un lujo formar parte del proyecto. Es increíble tener en las manos una historia tan compleja y tan bien contada". En esta cuestión, el guionista David Pastor quien ha reveló que es la primera vez que desarrollan un proyecto sobre la base de una idea creada por otras personas: "No solemos basarnos en ideas de otros, siempre solemos ir con las nuestras, pero esta vez la propuesta nos gustó tanto que seguimos adelante". "La idea venía de David Troncoso y Ran Teller. Nos contaron que querían partir de un primer episodio ambientado en la Antártida en el que había un asesinato y nos plantearon el ¿qué pasa después? Era un gran reto y queríamos asumirlo", relató Pastor, quien definió la serie como "una versión más violenta de Agatha Christie".