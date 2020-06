Cosmo despide hoy la serie 'Sanditon'

Cosmo emite hoy a las 22.00 el último capítulo de Sanditon, serie británica que mezcla la esencia de las obras de Austen con una perspectiva más contemporánea. Es una adaptación actualizada de la última novela de la conocida escritora, que dejó inacabada. Andrew Davis, director, guionista y responsable de otras adaptaciones de Austen, ha sido el encargado de poner fin a esta historia sobre una localidad ficticia y sus particulares habitantes.

El baile de verano está a punto de celebrarse y para satisfacción de Tom (Kris Marshall) la llegada de la rica aristocracia londinense ofrece a todos los habitantes de Sanditon un motivo de esperanza y optimismo. El futuro es mucho más prometedor. Charlotte (Rose Williams), por su parte, se ha dado cuenta de sus verdaderos sentimientos hacia Sidney (Theo James) y a pesar de las advertencias de la señorita Lambe (Crystal Clarke) está preparada para confesárselo al joven. ¿Cómo reaccionará este al enterarse? Lady Denham (Anne Reid), cada vez más débil, recomienda a Esther (Charlotte Spencer) casarse con Lord Babington (Mark Stanley). La joven, pese a no estar segura, acabará accediendo. La enorme fortuna que posee el hombre es determinante en su decisión, demostrando que en Sanditon como en Londres las apariencias y la posición social lo siguen siendo todo.

Una vez finalizada la primera temporada, la cadena británica ITV responsable de la producción de Sanditon, anunció que no seguiría adelante con la serie. Los seguidores de Jane Austen anunciaron una campaña para que este drama de época tuviera una continuación. No hay noticias, pero no pierden la esperanza.