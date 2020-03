Viaje por 'Otros mundos' misteriosos

Javier Sierra está dispuesto a hacer viajar a los espectadores por 'Otros mundos'. El escritor dejará su país favorito, Egipto, para adentrarse en el universo de la intriga: ¿existe vida en otros planetas?

DICEN que este tipo de preguntas plantean viajes más allá de la razón y del sentido común, pero ¿hay vida más allá de nuestro horizonte? Javier Sierra está dispuesto a desbrozar y desentrañar enigmas. Dejando a un lado Egipto, país a quien dedicó dos programas en noviembre, se ha metido voluntariamente en un trayecto complicado, intentar relacionar sucesos misteriosos que han ocurrido en distinto lugares del planeta con la posibilidad de que pueda existir vida más allá de la Tierra. La cita con el misterio comienza de nuevo hoy en Movistar+.

Es la curiosidad la que llevó a Javier Sierra a convertirse en algo más que un contador de historias, y es esa misma curiosidad la que le ha impulsado a hacer este particular viaje en el que plantea las preguntas que se hizo de niño, de adolescente y de joven, y a las que quiere dar respuesta de adulto. Retoma la segunda temporada en el mismo punto donde terminó la primera: un adolescente que decide abandonar (él no sabe que solo provisionalmente) su pasión y curiosidad por el mundo de lo desconocido para iniciar sus estudios de Periodismo.

Javier Sierra viaja por el mundo e investiga algunos de los grandes misterios de la humanidad a través de la mirada y de la insaciable curiosidad del niño y el adolescente que descubrieron estos enigmas y que alimentan y espolea el interés del adulto que es ahora. Se centra en cuatro episodios sobre la evidencia de que puede existir vida en otros planetas, cuatro casos que sembraron la duda y el escepticismo en organismos estatales, oficiales e internacionales. Viaja por Rusia, Italia, Estados Unidos y España para indagar sobre la verdad de todos estos casos que fueron conocidos internacionalmente y abordados por los medios de comunicación más prestigiosos del mundo. Sus entrevistas e indagaciones se entremezclan con cuidadas recreaciones de su adolescencia.

"En Otros mundos he volcado las inquietudes que tenía yo de niño y la curiosidad por determinados temas que surgieron como adolescente. Inquietudes y curiosidad me han acompañado, me acompañan, a lo largo de la vida", señaló a DEIA Javier Sierra en el inicio de este proyecto. Esta segunda entrega del programa de Movistar+ tiene cuatro episodios que van a acompañar a los espectadores durante cuatro semanas a partir de hoy. Se inicia con el tema titulado El último ovni de la URSS. Se remonta a septiembre de 1989, cuando el país estaba inmerso en la perestroika.

Ese año se produjo en la ciudad soviética de Vorónezh, al sureste de Moscú un presunto encuentro con un ovni y sus ocupantes que, debido a la cantidad de testimonios, a lo insólito de la información y a la relevancia que le dio la principal agencia de noticias soviética Tass tuvo una repercusión mediática inusual. Javier Sierra ha viajado hasta esa población para ver en perspectiva un suceso que se produjo hace más de tres décadas. Los testigos siguen manteniendo sus testimonios.

Tras este reportaje, Javier Sierra viaja a Murcia para conocer el caso de Próspera Muñoz, una mujer que trabajaba como telefonista en Girona y que en 1982 empieza a tener flashes de un suceso de su infancia en una casa de campo en Jumilla, cuando en el verano de 1947 unos extraños hombres se presentaron en su hogar y, tras dialogar con ella y con su hermana, abdujeron pacíficamente a la niña Próspera. Uno de los casos ovni más impresionantes y más extraños a nivel mundial. Esta segunda entrega se presenta bajo el título de Próspera, la primera abducida.

La tercera historia es presentada como Los mártires de la carrera espacial. Los hermanos italianos Judica Cordiglia son dos exoperadores de radio amateurs que realizaron grabaciones que apoyaban la teoría conspirativa de que el programa espacial soviético había escondido las muertes de cosmonautas anónimos en la década de los 60. Mediante un sistema básico de radio en la ciudad de Turín, consiguieron capturar las transmisiones soviéticas y americanas y seguir en secreto el lado oscuro de la carrera espacial, llegando incluso a ser interrogados por la NASA. Sierra ha visitado San Maurizio Canavese, una población cercana a Turín, para reunirse con el único de los hermanos que queda vivo y descubrir, entre otras revelaciones asombrosas, que el primer ser humano en salir a la órbita espacial fue una mujer.

La segunda temporada de Otros mundos se despedirá con un viaje a los Estados Unidos que tiene como nombre: Roswell: Caso clave. A mediados de 1947 un ovni se estrelló presuntamente en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Tras el amplio interés mediático por el disco volador, el ejército de Estados Unidos declaró que era un globo meteorológico. Pero en los 70, los ufólogos comenzaron a promover una gran variedad de teorías de conspiración afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado y retenido los cuerpos de los alienígenas, lo que provocó que el mismísimo Clinton solicitara una nueva investigación sobre el caso. Javier Sierra se desplaza a Roswell para visitar el lugar del supuesto impacto y contactar con los descendientes de los testigos que aún pueden contar detalles del caso.