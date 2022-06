'Final Fantasy VII Ever Crisis': novedades, más materiales y prueba cerrada a finales de año

Otro de los anuncios más celebrados durante el evento conmemorativo del 25 aniversario de 'Final Fantasy VII' ha correspondido al título para móviles 'Final Fantasy VII Ever Crisis'. La producción en sí no supone ninguna novedad, pero el evento ha servido para anunciar un periodo de prueba cerrada a finales de año y revelar un tráiler de juego que pone algo de luz a diferentes partes de la historia de lo que califican como "otra posibilidad de remake", según Square Enix.

Además del título principal, la edición contará con eventos de 'Final Fantasy VII: Advent Children' y los videojuegos derivados 'Before Crisis', 'Crisis Core' y 'Dirge of Cerberus'. En todo caso, 'Final Fantasy VII Ever Crisis' reunirá todos los eventos dentro del universo de Cloud. La actualización, no obstante, no se corresponde con lo que se está produciendo en tres actos para PlayStation y PC, pero aporta un apartado gráfico en la línea de lo que se presentó en 'Final Fantasy XV Pocket Edition', lanzado inicialmente para dispositivos móviles y después para otras plataformas.

Si bien el estilo del juego sigue esta línea durante la exploración y las conversaciones, en las batallas, 'Final Fantasy VII Ever Crisis' se transforma en algo similar a lo que presentaba el remake con gráficos más realistas. El anticipo de juego desvela varios fragmentos familiares del original de PS1, como el momento en que se presenta a Cloud y Sephiroth en una misión conjunta como parte del pasado del protagonista. El mismo fragmento apareció en el primer tráiler de la segunda parte de 'Final Fantasy VII Remake', llamado 'Rebirth'.

Logo del videojuego 'Final Fantasy'. ELSOTANOPERDIDO.

Lo interesante de esta actualización para iOS y Android es que traerá secuencias de 'Before Crisis', por ejemplo, que nunca llegaron oficialmente a occidente, además de recoger los eventos de 'Dirge of Cerberus', un título que más allá de PS2 nunca ha recibido una adaptación. A pesar de anunciar una beta cerrada para este año, Square Enix no ha revelado plazos o condiciones para acceder a ella, aunque el tráiler deja claro que estará limitada a ciertas regiones (sin identificarlas).