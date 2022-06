Un fallo en Cloudflare provoca la caída de gran parte de Internet

Cloudflare, una de las mayores redes de Internet ha sufrido una caída a primera hora de la mañana en varias regiones. Según ha informado la propia compañía, se ha detectado un "incidente crítico P0 aproximadamente a las 06:34 AM UTC".



Esta interrupción del servicio ha provocado que todos aquellos usuarios que usen el DNS de Cloudfare o que hayan intentado acceder a sitios que usan esta tecnología que hayan encontrado con problemas de conectividad y con el temido mensaje de "Error 500 Internal Server Error".





The Cloudflare team is aware of the current service issues and is working to resolve as quickly as possible. Updates can be followed here. https://t.co/22Yiyu3lKJ