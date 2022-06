El reto más ilusionante que tienen por delante es el campus de verano que tendrá lugar en Bilbao del 18 al 22 de julio

lA idea era crear un baloncesto de alta costura. Todo empieza gracias primero a Ricky Rubio y el MVP del mundial, y después con los jugadores y jugadoras del País Vasco. Liderados y dirigidos por Raül López y Sergio Sánchez (exjugadores profesionales) North Academy es un servicio global de entrenamiento y desarrollo de habilidades de baloncesto. Su misión es inspirar, motivar y ayudar a cada jugador a llegar a su mejor versión. Ayudan a jugadores y jugadoras en etapa de formación que quieren alcanzar su mejor versión y también a jugadores profesionales de talla mundial como pueden ser: Ricky Rubio, Leandro Bolmaro, Pau Gasol... Lo mejor de todo es que no hay que irse a Estados Unidos, están en Bilbao. No les gustan los proyectos convencionales y tanto en la academia semanal como en los campus de Navidad y Semana Santa priorizan la calidad a la cantidad. Para Raül y Sergio no es un negocio, es su pasión. Esto a veces es difícil de entender, pero deporte y pasión siempre han estado muy unidos y a diferencia de otro tipo de empresas, ese tándem aquí funciona. El reto más ilusionante que tienen por delante es el campus de verano. Un Campus boutique ( del 18 al 22 de julio en Bilbao) en el que se respirará un trabajo muy profesional, cuidando hasta al más mínimo detalle. El objetivo es que se pueda apuntarse cualquier jugador o jugadora; también acudirán los mejores jugadores profesionales y un elenco increíble de formadores a nivel nacional; de esta manera todos puedan convivir en un mismo lugar. l