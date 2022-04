Lifelong Learning o Educación permanente

Hoy en día, nadie concibe en el momento de terminar los estudios universitarios no tener una hoja de ruta de aprendizaje a lo largo de la vida o formación permanente, sobre todo en el área tecnológica

DESDE niño escuché que los médicos no dejaban de estudiar nunca, que a lo largo de toda su trayectoria profesional tenían que estar constantemente leyendo, participando en congresos, cursos y planes de aprendizaje. Como si para todas las demás profesiones había dos épocas muy diferenciadas, la de la universidad o la etapa de estudio y la del mundo laboral en la que el aprendizaje se restringía a lo que se iba aprendiendo con la experiencia del día a día. En la actualidad en cualquier contexto laboral pero especialmente en el de la tecnología, nadie concibe que en el momento de terminar los estudios universitarios las personas no se plantean desde ese primer día tener un plan lifelong learning, que no es más que una hoja de ruta de aprendizaje a lo largo de la vida o formación permanente. Este programa de estudio se suele improvisar a lo largo del tiempo y hay muy raras excepciones en determinados puestos técnicos donde los profesionales tienen que volver a pasar exámenes para revalidar sus conocimientos y demostrar que están al día de todo lo nuevo de su sector.

Yo tuve que hacer un examen de grado para poder obtener el título. Se suponía que el examen podía incluir cualquier pregunta sobre cualquier asignatura de mis cinco años de carrera, pero el ministro de Educación era compasivo con nosotros y nos permitía estudiar 100 temas de los que 5 caían en el examen, además de la resolución de un complejo ejercicio práctico. Lo bueno era que el temario se centraba en las asignaturas de los dos últimos años, los que teníamos más frescos. He repasado el temario que sigo guardando en casa y con los avances tecnológicos e informáticos me he dado cuenta que la mitad de los temas están totalmente desfasados. Yo sé que me he estado formando y que cada día he tenido que leer, aprender y probar nuevos sistemas que me han permitido seguir en la vanguardia de las últimas tecnologías.

Ahora mismo estoy centrado en proyectos que tienen que ver con la Computación Cuántica, pero quién nos dice qué ha sido de todos los compañeros que estudiaron conmigo, cómo se han reciclado, tiene un plan de formación continua en sus empresas, han pasado por los cursos necesarios. La ventaja de poner el currículum en Linkedin es que podemos añadir e incorporar toda la información relativa a cualquier curso, congreso o hasta lecturas que hayamos realizado. La experiencia laboral es sin lugar a duda el mayor pilar de nuestra sabiduría pero no está de más que enriquezcamos nuestro perfil con cosas tan simples como los cursos que hemos podido seguir en Youtube o cualquier cosa relevante en la que nos hayamos podio formar.

He oído muchas veces comentar que lo mismo que las empresas tienen que pasar una auditoría cada dos años para poder renovar sus certificados de calidad o de seguridad, los profesionales deberían pasar un examen para ver si sus capacidades para ocupar ese puesto de trabajo siguen intactas y al día. Lo veo muy complicado y del todo innecesario, además que parece más un castigo traumático. Lo que si pediría es que cada uno se haga esa hoja de ruta de la que hablaba antes, con que cursos de reciclaje haré este año, que experiencias laborales voy a compartir con alumnos de la universidad para ayudarlos a entender la realidad del trabajo o simplemente que perfiles considero más interesantes en mis cometidos con los que puedo seguir aprendiendo a lo largo de todo el tiempo. Si tu trabajo es tecnológico deberías plantearte esto cada año.

