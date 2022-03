La industria del videojuego reacciona a la invasión rusa

La industria del videojuego ha respondido a la invasión rusa de Ucrania con sanciones, boicots y actos de solidaridad en iniciativas concretas como millonarias recaudaciones de fondos para ayuda humanitaria, la suspensión de venta de productos o la eliminación de la presencia rusa en sus juegos.



De este modo, al calor de las sanciones internacionales sobre Rusia, Epic Games, desarrolladores del popular 'Fortnite', anunció en un comunicado el pasado 20 de marzo que, durante dos semanas, donarán todos sus ingresos a Ayuda Directa, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y a la Agencia para los Refugiados (ACNUR), entre otros.





Epic is stopping commerce with Russia in our games in response to its invasion of Ukraine. We're not blocking access for the same reason other communication tools remain online: the free world should keep all lines of dialogue open.