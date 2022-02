'The Last Oricru' estrena una demo pública gratuita para ordenador

'The Last Oricru' amplía su función cooperativa.

'The Last Oricru' amplía su función cooperativa.

GoldKnights y Prime Matter anuncian la publicación de la primera demo gratuita para PC de 'The Last Oricru', su esperado juego de rol y acción en tercera persona en el Steam Next Festival. Durante el evento que se celebrará hasta el 28 de febrero, se puede obtener una primera muestra de la experiencia con la demo para PC que incluye las dos áreas iniciales del juego e incorpora las decisiones que cambian la trama, así como la vertiente cooperativa local/offline.

El equipo de desarrolladores con sede en Praga, también ha decidido ampliar la función cooperativa offline prevista anteriormente, con una opción online que estará disponible en el momento del lanzamiento a finales de 2022 del juego de rol con un fuerte énfasis en la narración dinámica impulsada por las decisiones del jugador.

'The Last Oricru' está diseñado tanto para un jugador como para una experiencia cooperativa, trasladándonos al mundo medieval y de ciencia ficción de Wardenia, donde los jugadores se encuentran en medio de una guerra civil por la supremacía del planeta. Promete combates basados en habilidades, peleas masivas y una oscura conspiración que eclipsa la que alguna vez fue la pacífica tierra. Para ello podrás definir tu propio camino, ponerte del lado de las diferentes facciones o traicionarlas, tus decisiones influyen en el resultado de la guerra. Se lanzará en PC, PlayStation 5 y Xbox Series S/X en 2022.

Más información en Elsotanoperdido.com