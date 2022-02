Por qué es difícil escapar de Facebook

STEVE Jobs solía decir que diseñaba y lanzaba al mercado productos y servicios que sus clientes no sabían que querían. Mark Zuckerberg, el creador y todavía CEO de Meta (Facebook, vaya, que todavía no me acostumbro), tiene un enfoque un poco diferente: está creando productos que la gente explícitamente ha dicho que no quiere. Y sin embargo, su capitalización de mercado no para de crecer. ¿Por qué?

Cada vez usamos más las redes sociales. Hay zonas del mundo donde su uso supera incluso las 3 horas diarias. El dato, me parece escalofriante. La sociología lleva años estudiando cuánto nos va a cambiar esto. Y alertando de posibles problemas que de ello se puede derivar: comportamientos de desindividualización, gradual pérdida de la capacidad de autoevaluación, descontrol, etc. Pero es que las redes sociales, nos gustan, y tiene su base científica que así sea. La dopamina es liberada cuando la gente reacciona positivamente a lo que uno dice. La oxitocina, a su vez, se libera cuando hay empatía. Ambos neuroquímicos nos gustan. La dopamina nos motiva y la oxitocina genera un vínculo emocional. La interacción en redes sociales y el respaldo y comentario de las personas, nos permite segregar estos químicos. Vaya, que nos gusta mucho porque nos refuerza.

Por si esto fuera poco, Facebook está construido sobre una infraestructura realmente sólida. Esta, no es otra que nuestra red de amistades. Es precisamente lo que la diferencia de otras redes sociales. Fíjense: ¿alguna vez se han preguntado por qué el valor en bolsa de Facebook es mucho mayor al de Twitter? O, ¿por qué gana Facebook hasta 5 dólares por usuario activo al mes frente a los 2 dólares de Twitter? Facebook siempre tuvo una ventaja inherente sobre Twitter: la red de Facebook, al menos al principio, se basaba en redes que ya existían en el mundo "físico". Eran personas que ya conocías. Eso hizo que el servicio de inmediato fuera útil para prácticamente todo el mundo. Recuerden lo que decíamos al comienzo de Jobs. Los Homo Sapiens somos sociales por naturaleza. Es cuestión de pensar en aquello que saben las empresas que vamos a usar. Twitter, por otro lado, fue una red para seguir a personas que pudieran tener tus mismos intereses. Una lista a construir desde cero, descubriendo. La barrera de entrada fue mayor.

Competencia

Siempre que pienso en esto me imagino a las autoridades de la competencia pensando en si el monopolio natural de la privatización del espacio privado de comunicaciones personales que tiene el grupo Facebook no debiera ser "auditado". De hecho, el regulador de la competencia de Reino Unido ha solicitado a Meta (ex Facebook) que venda la plataforma para compartir GIFs Giphy que anunció hace meses quería comprar. Esta herramienta de vídeos cortos en bucle, o GIFs, Giphy, es una herramienta popular para hacer publicaciones en Internet. Añades ese objeto visual que puedes encontrar en su biblioteca. La idea de comprar esta empresa de contenido por parte de Facebook era, deduzco, poder llevarse ese tráfico a las páginas de Facebook (Instagram, Facebook, Messenger, Market Place de Facebook, etc.). Evidentemente, si concentras más poder en las comunicaciones de las personas, esta privatización del espacio privado de comunicaciones personales que lleva años Facebook haciendo, se podría acentuar. Y los precios de las inserciones publicitarias, subir. Y, de una forma, su proyecto Meta tener un elemento menos en la ecuación. Al final esos GIFs se han convertido en una forma de expresarnos; de definir nuestra identidad.

Tal y como está evolucionando este mercado de la atención (que es al final por lo que creo que, por ejemplo, Facebook o Instagram compiten con Netflix y Spotify), o te conviertes en relevante, o será difícil que nadie esté contigo más de un puñado de segundos al día. Por lo que tener un monopolio de la atención, no sé si es bueno para el mundo.