Ibai empieza el nuevo año junto a Ramón García

Un año más, han sido muchos los hogares que han decidido seguir las campanadas en un formato diferente. En ordenadores, móviles o en la propia televisión han conectado con Twitch para seguir una festividad en la que Ramón García ha vuelto a sacar a relucir su ya famosísima capa.



Los dos vascos, sentados a una mesa con otros creadores de contenido, han acompañado desde las 21.30 horas a los alrededor de 800.000 usuarios de la plataforma que les estaban siguiendo desde sus casas al dar el reloj las doce. Ha habido incluso regalos y anécdotas para el recuerdo, como el presente entregado por Ramón a Ibai, la pajarita con la que él acogió el año 1996 en la Puerta del Sol.





Qué grande eres, Ramón. La historia de la pajarita de hoy. pic.twitter.com/LqRpbflfCW — Ibai (@IbaiLlanos) December 31, 2021

JAJAAKSKSNDNS NO PUEDE SER pic.twitter.com/DKGFuBxFZn — Ibai (@IbaiLlanos) December 31, 2021

Con risas, por, ambos se han fundido en un abrazo y han brindado por los que están en casa. A la foto de familia en uno de los balcones de la Puerta del Sol se han acercado el resto de streamers que les acompañaban. Y después, de nuevo a la mesa, Ramón García ha afirmado, por haber felicitado el 2020 en lugar del 2022, que "estos dos años han sido una mierda; vamos a empezar otra vez"."Los del covid no deberían contar", han señalado Ibai y Ramón entre risas. También han compartido todos sus propósitos de año nuevo, y Ramón García ha pedido "que se acabe esta mierda de pandemia, y con eso me conformo. Siempre he pedido salud y trabajo para la gente. Con eso me daría por satisfecho", algo a lo que Ibai Llanos se ha sumado.