Twitter beneficia la difusión de los mensajes de la derecha

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha estado penando su exilio de las redes sociales desde el pasado mes de enero, cuando Facebook, YouTube, Twitter, Reddit y las demás grandes redes sociales le cerraron las cuentas por sus soflamas sobre los resultados electorales y por el asalto al Capitolio. Como respuesta, anunció la creación de su propia red social. Truth se llama y acaba de ponerla en marcha, con gran éxito entre hackers y trolls, que ya la han pirateado.

Su gran argumento era luchar contra la campaña del "conglomerado izquierdista" que busca silenciarle a él y a sus seguidores. Esta queja es similar a la que manifiestan numerosos grupos conservadores de todo el mundo, que afirman que las redes sociales los censuran o cuando menos dificultan su visibilidad, que los esconden.

Pues va a ser que no, que no es así. Twitter ha dado a conocer un informe elaborado por sus propios técnicos en el que se concluye que el algoritmo de la compañía lo que hace en realidad es amplicar los mensajes de la derecha. Lo curioso del tema es que no han sido capaces de saber por qué.

Según la experta que ha presentado las conclusiones, Rumman Chowdury, responsable de aprendizaje automático, ética, transparencia y responsabilidad de la compañía del pájaro azul, "los tweets publicados por cuentas de la derecha política reciben más amplificación algorítmica que la izquierda política cuando se estudian como grupo". Y no sólo con ellos, también con los mensajes y publicaciones de los medios de comunicación simpatizantes con los conservadores.







Rumman Chowdhury, responsable de aprendizaje, ética y trasparencia de Twitter.

A la hora de intentar explicar este fenómeno, Chowdury no lo tiene claro. No encuentra un motivo. Solo puede ofrecer suposiciones que su equipo debe comprobar. "No estamos del todo seguros de por qué está sucediendo". Según cree, esta amplificación "podría estar impulsada por los usuarios, las acciones de las personas en la plataforma€ Pero es importante que compartamos esta información".

Para el estudio se han centrado en siete países: España, Canadá, Francia, Japón, Estados Unidos, Reino Unidos y Alemania. Los tuits examinados son los millones que se publicaros en Twitter entre el 1 de abril y el 15 de agosto de 2020. De entre los países examinados, solo en Alemania no se ha dado este beneficio algorítmico de la amplificación de la derecha.

La categorización entre derecha e izquierda, han explicado desde la compañía para evitar susceptibilidades, la han determinado definiciones elaboradas por expertos ajenos a la empresa.