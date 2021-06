El helicóptero Ingenuity completa su octavo vuelo en Marte

El helicóptero Ingenuity de la NASA en Marte ha completado con éxito su octavo vuelo este 22 de junio, capturando su propia sombra en esta imagen.



La primera aeronave a motor con vuelo controlado en otro mundo completó voló por el cráter Jezero durante 77,4 segundos y viajó 160 metros hasta un nuevo punto de aterrizaje a unos 133,5 metros de distancia del rover Perseverance, en cuyos bajos llegó al Planeta Rojo el 18 de febrero.



Ingenuity tomó la imagen usando su cámara de navegación. Esta cámara está montada en el fuselaje del helicóptero y apunta directamente hacia abajo para rastrear el suelo durante el vuelo.



La imagen fue adquirida el 22 de junio de 2021, sol (día marciano) 120 de la misión del rover Perseverance, informa la web de la misión.



Ingenuity es un demostrador tecnológico de 1,8 kilos de peso y 80 centímetros de altura, propulsado con baterías de carga solar. Con un diámetro de rotor de 1,2 metros, sus palas giran a entre 1.900 y 2.800 revoluciones por minuto, adaptado para el vuelo en la densidad de la atmósfera de Marte, más liviana que la terrestre.



