Ganar dinero en redes y juegos

En TikTok hay dos formas de ganar dinero. La primera es convertirnos en creadores de contenidos, y para ello hay que tener más de 10.000 seguidores, más de 18 años y más de 10.000 visualizaciones en nuestros vídeos en los últimos 30 días. De esta forma podemos ganar de dos a tres céntimos por cada mil visualizaciones. Se pueden ganar unos 30 euros por vídeo si éste tiene más de un millón de visualizaciones. Hay creadores que tienen millones de seguidores y visualizaciones y pueden ganar aproximadamente 30.000 euros por publicación. De ahí una parte del deseo de muchas personas de ganar seguidores y likes a toda costa.

También son muy importantes los directos. TikTok puede pagar unos cien euros más o menos por cada 10.000 personas que se conecten en las emisiones en directo.

Muchos creadores e influencers, en todas las redes sociales, realizan colaboraciones con marcas y pueden ganar desde 200 a 20.000 euros por vídeo, y algunos muy famosos mucho más. Por ejemplo, hace un par de años Kendall Jenner recibió 250.000 dólares por realizar una única publicación promocionando el festival de música Fyre, que luego resultó ser una estafa.

Otra forma de ganar dinero en TikTok son los diamantes. Los usuarios podemos comprar monedas virtuales directamente con dinero real y podemos hacer regalos virtuales (emojis, stickers€) a las personas que seguimos. Solo podemos hacer regalos en las emisiones en directo, que se activan a partir de los 1.000 seguidores. Una vez que alguien recibe un regalo virtual se transforma en diamantes. El programa Diamantes permite canjear los diamantes por dinero (a partir de 10.000 diamantes a través de PayPal), y no se pueden transferir a otra persona. Se puede retirar dinero a partir de 100 dólares, pero no podemos retirar más de 1.000 dólares por día. El cambio está más o menos en 385 diamantes por un dólar, pero TikTok y la plataforma se quedan con el 50% de las ganancias. Para ganar diamantes no es necesario tener más de 18 años, y cualquiera con una cuenta puede hacerlo, tenga la edad que tenga.

Muchos juegos online también cuentan con monedas propias que se pueden comprar con dinero real o se pueden ganar al participar en eventos o realizar misiones concretas dentro de esos juegos. Por poner un par de ejemplos, la moneda de Roblox es el robux y la de Fortnite son los paVos. Con estas monedas se pueden comprar ítems, accesos prioritarios a lugares dentro de los juegos, skins€ Suele haber un montón de estafas relacionadas con posibilidades falsas de conseguir paVos o robux.

Muchos niños nos cuentan que han caído en estafas donde alguien les dice que yendo a internet a páginas concretas pueden conseguir monedas gratis, pero entonces les roban las cuentas o sufren intentos de estafas monetarias. También les piden sus nombres de usuario y contraseñas con la falsa promesa de darles monedas, y entonces sufren robos.

En los términos de uso de ambos juegos se establece claramente que las monedas solamente se pueden conseguir dentro de las plataformas a través de las vías establecidas por los propios juegos, y que cualquier promesa de lograrlas por otros medios son estafas.

Generalmente, en los juegos no se puede canjear el dinero virtual por dinero real, aunque en Roblox los desarrolladores de mundos pueden hacerlo a través del programa DevEx.

Siempre aconsejamos leer los términos de uso de los juegos junto con niños y adolescentes para saber qué aceptamos cuando creamos una cuenta y para conocer las posibilidades que ofrecen esos juegos, las reglas y sus limitaciones.