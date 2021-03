Apex Legends anticipa su llegada a Nintendo Switch con un nuevo tráiler cargado de acción

EA y Respawn lanzarán el 9 de marzo su Battle Royale gratuito 'Apex Legends' en Nintendo Switch. Con aún más jugadores listos para unirse a la arena, la versión para la híbrida de Nintendo contará con soporte de juego cruzado y todo el contenido de la temporada más reciente junto a las funcionalidades del resto de versiones. Para celebrarlo, el equipo ha publicado un nuevo tráiler que muestra lo que los jugadores encontrarán cuando puedan probarlo en la pantalla más pequeña en la que se puede jugar a 'Apex Legeneds' hasta la fecha.

La cuidada pieza de vídeo, además de mostrar el aspecto legendario P.A.T.H. de Pathfinder exclusivo para Switch, ofrece a los seguidores del Battle Royale un vistazo a la acción que les espera en una nueva plataforma desde la que los jugadores podrán saltar a la arena y arrasar a sus enemigos acoplando la consola a la base o combatiendo en la calle en su modalidad portátil.

El título también adopta el formato free-to-play en la consola de Nintendo, es decir, los jugadores no desembolsan ninguna cantidad de dinero para acceder a la experiencia, aunque cuentan con una tienda con objetos de personalización que se pueden adquirir mediante micro transacciones. Estos extras, en ningún caso, tienen ventajas competitivas.

No está de más apuntar que cuando los jugadores de Switch se unan a Estragos, la última temporada del multijugador, se les concederán 30 niveles gratuitos para su Pase de Batalla de la Temporada 8, así como la posibilidad de ganar doble XP durante las dos primeras semanas tras el lanzamiento. Está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Origin y Steam. No olvides echar un vistazo al tráiler.