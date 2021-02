Feria CES: los dispositivos más innovadores

Mascarillas

En tiempos de pandemia CES también ha contado con varias propuestas en este sector. Una de ellas llega de la mano de LG. Se trata de su modelo Puricare Air Purifying Mask, realizada con silicona de grado médico que incluye dos filtros HEPA 13 capaces de eliminar el 97,3% de virus y el 93% de bacterias. Además tiene dos ventiladores para respirar aire limpio y filtrado y un sensor que detecta cómo respira la persona que la lleva para ajustar la velocidad de esos ventiladores.

Las mascarillas transparentes de Hazel.

Por su parte, Razer ha mostrado Project Hazel, que aún es un prototipo y no ha recibido certificados médicos. Una de sus características es su transparencia, para poder leer los labios (también de noche, porque incluye luces led) y la incorporación de dos filtros con micrófono y altavoz para amplificar hacia el exterior la voz de quien la lleva puesta. Además, en esos filtros se pueden poner luces RGB para personalizarla. Son desmontables e intercambiables para poder reutilizar la mascarilla, que se puede desinfectar en una caja que acompaña al producto.

El más curioso

Pantallas

¿Te gustaría tener un smartphone con una pantalla más grande de lo habitual pero que no ocupase más espacio? Las compañías LG y TCL lo han creado, aunque aún no se sabe cuándo lanzarán sus respectivos modelos al mercado. Por un lado, LG enseñó en la feria de Las Vegas un vídeo en el que se ve a alguien sujetando un teléfono móvil y de repente la pantalla aumenta de tamaño y vuelve a su estado original como por arte de magia. LG no ha dado detalles sobre su ficha técnica ni su precio. Tan solo se sabe que este modelo pertenece a la línea de teléfonos innovadores de la firma coreana incluida en el Proyecto Explorer.



LG y su dispositivo capaz de crecer.

Por su parte, TCL sí aportó más información de sus dos dispositivos enrollables: una pantalla OLED de 17 pulgadas y otra de 6,7 que podrá convertirse en una de 7,8. Sin embargo, la compañía no ha confirmado que vaya a emplearlas en dispositivos comerciales.LG y su dispositivo capaz de crecer.

En el mismo apartado, pero con otra finalidad, se encuentra Spatial Reality Display, una pantalla holográfica de 15,6 pulgadas que ha creado Sony para ver contenido en 3D como si lleváramos gafas de realidad virtual. La tecnología que incluye sabe en todo momento la posición de los ojos para ofrecer una imagen clara y brillante. Por eso ha recibido un premio en la categoría de Hardware y componentes informáticos. Eso sí, no está al alcance de todos, ya que tiene un precio de 5.000 euros.

Salud y bienestar BioButton es un dispositivo desechable médico que mide en tiempo real la temperatura y las frecuencias cardíaca y respiratoria de la persona que lo lleva puesto. Debe colocárselo en el pecho y la información le llega al smartphone a través de una aplicación. Uno de los objetivos de este dispositivo es detectar posibles síntomas de Covid-19 .



Las gafas de realidad virtual VROR Eye Dr.

Y en esta área aparece también las gafas de realidad virtual VROR Eye Dr., creadas para cuidar los ojos. El aparato lleva a cabo un examen oftalmológico a través de un sistema de inteligencia artificial que indica, por ejemplo, problemas de doble visión o la agudeza visual. El examen completo se puede ver en una app. Y para quienes tengan problemas para ver ya sea estas pantalla u otras, la compañía británica VOY ha lanzado al mercado unas gafas de distinta graduación. Permiten ajustar las dioptrías automáticamente o de manera manual entre -5D y +2D. Y todo a través de dos pequeñas esferas en las esquinas superiores de la montura. Están a la venta por 79 dólares.

Puede sonar escatológico, pero uno de los dispositivos más curiosos es un retrete de la firma japonesa, que analiza los desechos de quien lo usa. El resultado se muestra en una app en la que se le indica su estado de salud y su alimentación. Además, propone diferentes menús para mejorar el proceso de digestión.Desde Japón llega el váter más inteligente.