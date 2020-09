La aplicación 'Radar Covid' se puede descargar ya en euskera

El Departamento de Salud del Gobierno vasco ha informado de que la aplicación 'Radar Covid' se puede descargar desde este viernes en euskera y espera que en breve esté operativa en Euskadi, porque todavía no está integrada con Osakidetza y está "en fase de ensayos".

Según han informado fuentes de Salud, la aplicación ya se podía descargar en castellano, pero, desde hoy, también se puede hacer en euskera.

No obstante, la aplicación no está integrada todavía con Osakidetza, y está en una fase de pruebas, de manera que, si se está en contacto con algún positivo en Euskadi, aún no avisaría, aunque, por ejemplo, sí lo haría si se está en contacto con un infectado navarro, ya que en esta comunidad, al igual que en otras, está operativa.

Se trata de un sistema por el que, en caso de que una persona se realice una PCR y resulte positivo, Osakidetza remite un código para que sea introducido en la aplicación, pero todavía no se recibe ese código.

No obstante, esperan que en breve se pueda recibir ese código y que la aplicación esté operativa en Euskadi. Sin embargo, desde Salud se recomienda a la ciudadanía que se empiece a descargar la aplicación porque en el momento en que se pueda recibir el código, el móvil, si se ha descargado ya previamente, realizará el rastreo de las personas con las que se ha estado en los últimos días.