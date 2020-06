Trucos de WhatsApp

Desde que entramos en estado de alarma utilizamos mucho más nuestro 'smartphone'. Pero, ¿sabes sacar el máximo partido a tu aplicación de mensajería instantánea para diferenciarte de los demás? Hablemos de Whatsapp.

Una, dos, cinco, diez... ¿Cuántas veces miras tu móvil a lo largo del día? El smartphone se ha convertido en las últimas semanas en nuestro mejor amigo tecnológico, sobre todo si vives solo. Nos sirve para trabajar, mantener el contacto con el resto del mundo mediante mensajes y videollamadas, para entretenernos...

Le dedicamos muchas horas y un gran porcentaje de ellas a la aplicación WhatsApp. Cada dos por tres estamos recibiendo mensajes de amigos o compañeros, ya que desde la implantación del teletrabajo, para muchos esta herramienta es casi la única manera de contactar con ellos. Por eso te vamos a dar algunos trucos para que saques todo el partido a esta app.

* Leer mensajes sin ser descubierto

Muchas veces leemos un mensaje nada más recibirlo y puede que en ocasiones no queramos que la otra persona sepa que ya lo hemos visto. Sobre todo, ahora que seguro chateas más con tus jefes y compañeros y das a entender que estás todo el día pendiente del móvil.

Por eso, una opción es eliminar el famoso doble check que aparece en azul cuando vemos el mensaje. Para ello debes ir a la opción de Ajustes-Cuenta-Privacidad y desactivar la opción de Confirmaciones de lectura. Pero ten en cuenta que no es válida para grupos ni para los audios.

Otra manera es activar el modo avión, entrar en el chat, ver el mensaje e incluso responder y salir de la aplicación. Después, desactiva el modo avión.

* Ocultar la foto de perfil

Si no quieres que alguien vea tu foto de perfil, puedes ocultarla. ¿Cómo? Entra de nuevo en Ajustes-Cuenta-Privacidad-Foto de perfil. Ahí puedes marcar tres opciones: Todos, Mis contactos o Nadie. Lo mismo ocurre con la actualización del estado. En el mismo menú puedes cambiarlo para que lo vean todos tus contactos, todos excepto quien elijas o solo escoger a ciertas personas.

* Estado con música

Respecto al estado, una de las últimas novedades de WhatsApp es la posibilidad de ponerle música, como han hecho ya Facebook e Instagram. Es un poco más complicado, pero no tiene ningún misterio. Primero debes ir al reproductor de música de tu teléfono y escuchar la canción que quieras. Después, sin parar la música, vuelves a WhatsApp y en la pestaña de Estados pinchas en Mi estado. Grabas un vídeo para que obtenga la canción y lo paras cuando quieras. Luego puedes añadirle emoticonos, texto o dibujar sobre la imagen.

El estado es algo que cambia a menudo mucha gente y , si no quieres que se enteren de que los has visto, debes desactivar la opción de Confirmaciones de lectura (la que sirve también para eliminar los famosos checks azules).

* Buscar mensajes y favoritos

¿Alguna vez has necesitado un número de teléfono, una dirección o un nombre que te han enviado por WhatsApp pero te has vuelto loco buscándolo? Entre tantos chats, y teniendo en cuenta que algunos son de grupos, es bastante difícil. Sin embargo, la aplicación dispone de un buscador. Al acceder a ella, verás en la parte de arriba a la derecha una lupa, pincha sobre ella y podrás buscar lo que quieras. Y si lo quieres hacer en un grupo concreto, accede a él y despliega el menú pinchando en los tres puntos arriba a la derecha. Verás que aparece la opción de Buscar.

Una vez que encuentres la información que necesitas, es recomendable que la marques como mensaje destacado. Para ello, mantén pulsado el dedo sobre el mensaje, imagen o vídeo que quieras, y cuando se marque en azul toca la estrella que surge en la parte de arriba. Podrás ver todos los mensajes destacados en el menú general.

* Bloc de notas

Existen muchas aplicaciones para apuntar la lista de la compra, las tareas pendientes de la casa, los regalos de un cumpleaños... Pero quizá te sea más fácil utilizar también WhatsApp. Para que te sirva como bloc de notas, debes guardar tu número de teléfono en la agenda y autoenviarte un mensaje con la información que quieras. Y puedes hacerlo como si se tratase de una herramienta con diferentes formatos de texto, pues también puedes escribir en negrita, en cursiva o tachar palabras. Para el primer caso hay que colocar un asterisco (*) antes y otro después del texto que quieres remarcar. Para ponerlo en cursiva, hay que colocar antes y después un guion bajo; y para tachar, poner virgulilla (la línea que lleva la ñ).

Estos formatos van muy bien para aquellas personas estrictas con la ortografía que aunque sea en esta aplicación no perdonan ni una tilde ni una coma y quieren dejar todo muy bien escrito.

* Audios solo para ti

Por último, un recurso que quizá no conocías: cómo escuchar un mensaje de voz solo tú y no todas las personas que te rodean, algo muy útil cuando te envían audios comprometedores o que no quieres que otros escuchen.

WhatsApp nos está volviendo más cómodos e, incluso, más vagos. Lo de mover los dedos para escribir cada vez se lleva menos, y ahora utilizamos el comando de voz que transcribe lo que decimos o enviamos audios. Por eso, cuando recibas uno, pincha en el triángulo para escucharlo pero rápidamente acerca el teléfono a la oreja, como si estuvieses hablando con alguien. Automáticamente el teléfono lo detecta y en vez de emitir el sonido por el altavoz de la parte inferior del móvil, lo hace por el de las llamadas.