Plataformas de ayuda: ¿qué son?

La pandemia del Covid-19 nos ha enseñado que los cometidos más habituales, como pasear al perro o hacer la compra, han llegado a convertirse en nuestras tareas favoritas, ya que nos han permitido salir un poco de casa. Cada vez tenemos menos restricciones, y ahora incluso podemos charlar en persona con amigos y familiares.

Sin embargo, muchas personas no han podido salir a la calle para nada, y por eso han surgido más aplicaciones y plataformas de ayuda. A través de ellas, y con voluntarios, esas personas se han visto apoyadas por vecinos y desconocidos. Y es que esta crisis parece que nos ha vuelto más solidarios.

* Te Ayudo

Esta aplicación se ha convertido en una de las más utilizadas por este grupo de personas. Con ella se puede solicitar ayuda u ofrecerla a quienes viven en nuestro entorno. Con la primera opción, los usuarios indican qué necesitan, así como su ubicación y el horario en el que recibir la ayuda; en la segunda, los voluntarios pueden consultar todas las solicitudes de su barrio o comunidad y aceptar las que puedan realizar. No solo sirve para hacer recados, sino que también vale para quedar y tomar un café virtual, dar clases de algún idioma, etc. Cualquiera puede aportar sus habilidades y conocimientos. Además, tiene un apartado donde a los comercios se les permite indicar sus servicios a domicilio. La app está disponible de manera gratuita para iOS y Android.

* Mr. Neiborhu

Funciona de manera similar a Te Ayudo, pero solo para tu comunidad de vecinos. Sus creadores indican en la web que sirve para vecinear y quiere ayudarnos a mantenernos conectados y dar lo mejor de nosotros. Con ella es posible publicar los servicios que puedes prestar, intercambiar favores con otros vecinos, reportar incidencias o delegar el voto si no puedes asistir a la junta, por ejemplo.

* Tienes sal

Por su parte, Tienes Sal va más allá e incluye la sección Mercadillo para intercambiar, regalar o vender lo que ya no quieres, o buscar algo que necesitas entre tus vecinos. Además, ofrece noticias de tu barrio y se pueden crear grupos de personas con intereses en común. También permite crear eventos de todo tipo en el vecindario para que no te pierdas la próxima barbacoa que haga tu vecino. Todo el contenido publicado está protegido de visitantes externos y motores de búsqueda como Google.

* Facebook Community Help

La red social más grande del mundo también se muestra solidaria cuando ocurre una tragedia, y con esta pandemia no iba a ser menos. Por eso, ha ampliado los recursos que ofrece en su comunidad para convertirse en una red de apoyo de todo tipo. Así, en el enlace facebook.com/covidsupport se pueden consultar mensajes de ánimo para las mujeres que han sido madres durante la cuarentena, actuaciones de artistas para animar a la gente que está en casa, etc. Además, la propia red social ha tomado iniciativas para ayudar a diferentes colectivos.

* Haz un favor

Esta web es muy directa y de lo que se trata es, como indica, de hacer un favor a alguien, ya sea enseñando matemáticas, arreglando un grifo o cualquier otra tarea. El objetivo de la plataforma es acercar a las personas que necesitan ayuda de cualquier tipo y a las que quieran poner sus habilidades y destrezas a disposición de los demás. Tan solo debes acceder a su cuenta de Instagram (@hazunfavor) y publicar qué puedes ofrecer.

Además de todas estas aplicaciones, en muchos municipios de todo el país los Servicios Sociales de cada ayuntamiento se han puesto a disposición de sus ciudadanos llevando la comida a quienes permanecían en cuarentena por estar infectados o haber tenido contacto con alguno de ellos, o llevando medicamentos a quienes no contaban con amigos o familiares que lo hiciesen.

Está claro que internet nos ha salvado durante esta situación, ya que en la red y en las aplicaciones podemos encontrar todo tipo de ayuda. Aunque no sigas confinado en tu casa, estas plataformas te servirán para hacer más vida con tus vecinos y conocerlos mejor, además de ofrecer tus conocimientos a otras personas y ser así un poco más solidario.

¿Cuál es la mejor hora?

Seguro que durante estas semanas has ido al supermercado y te ha tocado esperar para entrar en más de una ocasión. Los establecimientos han tenido que limitar su aforo y acortar el horario de apertura, por lo que a ciertas horas se han formado largas colas. La solución: Google Maps. Entra en la aplicación, busca la tienda a la que quieres ir y te indicará las horas punta de cada día, la distancia a la que se encuentra, además de opiniones, el horario y otra información útil.