Las palabras de origen castellano y su relevancia en la lengua inglesa

Generalmente, parte de la vida de un idioma comprende adaptar extranjerismos o hacerlos suyos. Además, el fenómeno de la globalización ha contribuido a la mezcla y adecuación de múltiples conceptos. En el caso del inglés, el castellano también ha contribuido a la constitución lingüística del idioma anglosajón.

Una de las palabras más utilizadas en Estados Unidos para asignar lugares de residencia o de ocio es «ranch». Esta palabra, de origen castellano, fue utilizada por primera vez en 1831.

Además, la terminología también aparece en uno de los textos literarios universales; El Quijote: "Supe que sabía muy bien arábigo, y no solamente hablarlo, sino escribirlo; pero, antes que del todo me declarase con él, le dije que me leyese aquel papel, que acaso me había hallado en un agujero de mi rancho"



Las terminologías castellanas también forman parte del Inglés



En términos gastronómicos, «potato» también deriva de nuestro idioma. La palabra entro en vigor inglés en el año 1565 mediante la palabra "batata". De forma similar ocurre con el término «tomato». Se dice que la palabra es de origen castellano, aunque también con descendencia azteca.

La fauna animal también forma parte de la mixtura lingüística. La palabra «alligator» en referencia a los caimanes derive directamente del término "lagarto". Con algunos insectos también ocurre lo mismo. La "cucaracha" en inglés «cockroach» es un término que entró en el vocabulario británico en 1616, sin embargo el nombre del insecto aparece a mediados del siglo XVI, derivado de "cuca".

Otra de las palabras, que, posiblemente nos recuerde a nuestra infancia es «stampede». La palabra "estampida" proviene del castellano, aunque también con orígenes compuestos, en este caso germánico.

La palabra "huracán" llegó al idioma sajón directamente de nuestro idioma. «Hurricane» lo utilizaban los cronistas españoles para informar de las fuertes tormentas. También la vemos en portugués como "furacão"

Estas son algunas de las huellas que ha dejado el castellano en las más lejanas 'places'...