¿Qué debes tener en cuenta para acampar en la naturaleza?

Disfrutar de la naturaleza, de la tranquilidad de pasar unos días libres de las preocupaciones de la ciudad, sin ruidos estridentes, dormir bajo las estrellas€todo ello es posible con la acampada. Es una de las actividades al aire libre más relajantes que existen y además, muy económica.

Es una buena forma de desconectar unos días y respirar un poco de aire fresco, así como alejarnos del estrés semanal y de la vida laboral. Si este verano quieres experimentar la acampada, antes debes tener en cuenta los siguientes consejos para hacer que aproveches de la mejor forma tus días fuera de las comodidades del hogar.

Gente de acampada.

Documéntate con antelación sobre el sitio de la acampada. Conocer la climatología, la fauna que habita en el lugar, los servicios de los que dispone, las restricciones que puede haber...Es imprescindible saber las características de nuestro destino antes de ponernos en marcha. Con una buena planificación, es más difícil que surjan imprevistos que puedan hacer que tengamos que abandonar nuestra aventura. Por ejemplo, debemos saber que en los parques nacionales de España no está permitido acampar, pero sí pernoctar en saco de dormir aunque con restricciones según qué parques.

Lleva ropa y calzado adecuados. Si vas a la montaña lo ideal es utilizar unas buenas botas, que te proporcionen protección y el agarre necesario. Las deportivas no son recomendables porque es más fácil resbalar con ellas y, en caso de lluvia nos mojaríamos hasta los calcetines, lo que no resulta nada agradable. Por otro lado, llevar ropa de abrigo siempre nos va ser útil. El forro polar y el cortavientos van a ser nuestros aliados, independientemente del pronóstico del tiempo. Probablemente no lo tendremos que utilizar casi nunca, pero cuando lo tengamos que hacer, agradeceremos haber cargado con él.

No lleves mucho equipaje. Lleva lo imprescindible porque lo que no uses vas a tener que cargarlo contigo igualmente. Utiliza bolsas para distribuir la equipación: comida, calzado, ropa€

Elije una tienda lo suficientemente grande. Si somos dos, lo ideal es tener una tienda que indique que sea para tres personas. Ten en cuenta que tendremos que meter nuestras mochilas dentro y sino queremos dormir apretujados esta es la mejor opción.

Arma la tienda en un sitio plano. Elije la zona más plana, límpiala de las posibles piedras y raíces y monta allí la tienda. Piensa que tu 'colchón' va ser ese suelo por lo que asegúrate de elegirlo bien.

Llega al destino de día. Llega de día y con luz para tener tiempo suficiente para montar la tienda y explorar la zona. De noche nos va a resultar muy complicado hacernos a la idea del terreno.

Carga en casa todos los instrumentos. GPS, lámparas, móviles u otros dispositivos electrónicos. Es aconsejable llevar también alguna batería portátil por si lo necesitamos en algún momento.



Elementos imprescindibles

-Repelente de insectos. Si somos de los que nos acribillan los mosquitos en verano, en plena naturaleza vamos a pasarlo mal. Sobre todo, tenemos que tener especial cuidado con las garrapatas porque pueden transmitir enfermedades graves. La mejor opción es incorporar un repelente en nuestra mochila.

-Linterna. Ocupa poco espacio y siempre nos va a venir bien. Te será de ayuda por si se gasta la batería de tu lámpara o si necesitas salir a la noche para 'ir al baño'.

-Botiquín. Es indispensable llevar un pequeño kit con algunos medicamentos básicos, además de unas tiritas o vendas en el caso de que puedas hacerte alguna pequeña herida o rozadura por las zapatillas.

-Utensilios de aseo. Por ejemplo, una toalla de microfibra que ocupa poco espacio y no pesa, un cepillo de dientes o unas chanclas en caso de que nuestro destino tenga algún lugar para bañarse.

-Conservas. Las latas y los productos en conserva nos pueden salvar de más de un apuro. Cocinar en el campo puede resultar una ardua tarea sobre todo si no tenemos el equipamiento necesario. Por ello, cuanto menos tengamos que cocinar mejor.

Si has llegado hasta aquí, ya sabes que es lo necesario para realizar una campada al aire libre y disfrutar de unos días en la naturaleza.