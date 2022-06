Garazi Sánchez: "Quiero devolver al mar algo de lo mucho que me ha dado en mi vida"

La naturaleza para ella es un elemento de vida y debe ser respetado al 100%. Ha estado al frente de dos documentales que habla de la situación del Planeta Vergüenza y Quitando vergüenza.









Recientemente ha estrenado un documental, 'Vergüenza'.

—Desde ese parón que tuvimos con el covid, fue algo bueno, quizá lo único, pudimos reflexionar, al menos yo lo hice. También el hecho de que me dijeran que no volvería a surfear me hizo poner el foco en otros aspectos. Miré con otros ojos el surf y la suerte que había tenido de haber podido vivir la naturaleza desde dentro y me dio por pensar en por qué no me había planteado mi relación con el mar.

Un mar que estamos llevando a l ruina.

—Mi padre es escalador y he crecido con los reportajes de Al filo de lo imposible. El hace ropa de montaña y me enganchó la parte humana de la montaña. Al no tener el surf, la reflexión se impuso. Con toda la humildad del mundo salió Vergüenza.

¿Un trabajo complejo?

—Ha sido una experiencia bonita. Es también devolver al mar un poco de lo mucho que me ha dado. Es también una manera de sacar un poco la cabeza del mundo tan competitivo en el que vivo. Es poner en perspectiva todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo mal y hacerlo de la mano de expertos en diversas materias.

Y sacado una segunda parte, 'Quitando la vergüenza'. Se ha enganchado al mundo del documental.

—Sí. Pero no es como un documental, es un formato más de docuserie, son seis entrevistas a seis personas que pueden resolver las dudas e incertidumbres que podamos tener. Las he grabado durante este invierno y cada semana sala un capítulo, ya han salido dos.

¿Por qué ha cambiado de formato?

—Quizá porque hay otra madurez. Han pasado dos años desde que se lanzó Vergüenza y he tratado de avanzar en el tema. Ojalá a los que lo vean estos expertos les puedan ayudar en algo. Ha sido para mí un lujo poder hablar con ellos cara a cara.

¿Es muy visible el daño que hemos infringido de mil maneras a los mares y océanos? ¿Lo ha sentido usted mientras surfea?

—Desgraciadamente no se ve tanto. Miramos el mar con otros ojos y por eso resulta más complejo darte cuenta de la realidad. Es verdad que cuando viajamos a países subdesarrollados, por denominarlos de alguna manera, sí que se ve mucho más el impacto en la playa. Una de las personas que entrevisté me decía que al no verse tanto resultaba más difícil alarmarse. Que no sea tan palpable juega a nuestra contra. Los humanos nos alarmamos más cuando vemos las evidencias. Algo debemos hacer con todo lo que está pasando y no solo en el mar, también la montaña, en las ciudades, en el Planeta.

