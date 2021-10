SI usted tiene un problema y se los encuentra, tal vez pueda contratarlos", era la cabecera (con marcha militar) de la mítica serie de los 80, el Equipo A. Pues bien, llevábamos semanas pendientes de unos perros atrapados por las coladas de lava del volcán, y un misterioso Equipo A los ha rescatado. Iban a hacer una misión de película, con canes salvados por drones, y la realidad ha vuelto a superar a la ficción. ¡Espérate que todavía los tienen secuestrados! La empresa de drones, la UME y un montón de burócratas llevan días pergeñando un plan aéreo para la captura y suelta de los animales, y llegan Hannibal, Murdock, Fénix y M. A. en versión canaria, le echan dos bemoles, se saltan la zona de exclusión, y operación concluida. Tanta tecnología y tanta tontería, y van estos, pisan la lava a tropecientos grados y se llevan a los perros. Ya me imagino a Barracus triturando el magma con sus propias manos y al cororonel John Hannibal Smith haciendo planos sobre la ceniza para acceder al estanque sitiado. Y eso, que si han firmado como el Equipo A, lógicamente no serán unos chavalesni la patrulla canina. Ahora solo falta que nos den una prueba de vida y que ningún descerebrado imite la acción. El mundo pendiente del rescate, la empresa de drones hinchándose a hacer marketing, a la espera de recibir los permisos del mando de Emergencias, y van, y ya no hay podencos. ¡Me encanta que los planes salgan bien!

