El machista converso

es de manual, de primero de Ciencias de la Promoción. Tómese un cantante con más éxito que escrúpulos, un disco a punto de salir al mercado, un deán despistado, una catedral... y mézclese todo ello en una coctelera. El resultado es una campaña publicitaria que, si el protagonista de la tangana mediática tuviera que pasar por caja, a tarifa, no podría pagar ni con lo ganado en siete vidas. Sin embargo, a él le ha salido gratis. Como le salió gratis a la chiquita que se vistió de Virgen con una banda en bandolera donde ponía Puta. Éxito asegurado. Todas las secciones de Cultura de los diferentes medios de comunicación haciéndose eco de tan magno acontecimiento cultural. Ser un provocador trae cuenta, aunque hay que saber elegir a quién se provoca. El cantante que ahora perrea en las sacristías fue vilipendiado en su día por lo descarnadamente machistas que eran las letras de sus canciones. Como vio que por ahí la cosa le iba mal y que empezaban a colgársele conciertos, rectificó y se convirtió a lo políticamente correcto en ese terreno. Ahora sabe que no le van a dejar de contratar en las parroquias porque los parroquianos de estas no comulgan con sus ruedas de molino, así que le mete caña a la religión, que es tan fácil como pegarle a un niño. Su incursión en este campo de batalla escandalosa es aplaudida por quienes antes le tachaban de machista, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y los medios, haciéndole caso, le hacen la ola. Yo, hoy, también he picado y he pecado.