Del amarillo al rojo

Los medios de comunicación con querencias sensacionalistas viven su momento de gloria. Llevamos apenas veintiún años de siglo y eso da mucho juego. Todo puede ser calificado de acontecimiento del siglo. La nevada de siglo, el partido del siglo, la crisis del siglo... Los titulares quedan mucho más atractivos que, por ejemplo, decir que tal o cual acontecimiento no se producía en los últimos veintiún años. No cabe duda de que esto último capta la atención de menos lectores o telespectadores. Los más osados, además, pueden tirar de una hipérbole mayor recurriendo a la dimensión milenaria: las temperaturas son las más bajas del milenio, afirmación que sin duda provocará muchos más retuits en conversaciones de taberna. Hay quien, además de la comparación temporal, se apoya en la espacial. Este fin de semana he oído hablar de nevada universal, idea concebida, sin duda, por alguien a quien el planeta ya se le ha quedado pequeño de tanto rebuscar grandilocuencias (el autor podría haber tirada del término medio de nevada galáctica y guardar el universo para una mejor ocasión, pero seguramente consideró que era el momento de quemar todas las naves). El estilo amarillo chillón tiene su público, porque coincide que los medios más estridentes suelen ser los más seguidos, lo que no sé si habla tanto del buen hacer de sus rectores como de la estupidez de quienes los encumbran con su atención. El problema es que tras el amarillo se empiezan a pasar líneas rojas.