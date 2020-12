en este país el oficio de técnico en apocalipsis sale gratis. Una noticia sucede a otra de forma que no hay tiempo de aburrirse y tirar de hemeroteca para pasar factura a quienes dibujan escenarios catastróficos que luego no se producen. Tal vez, ni ellos mismos se acuerdan de su irresponsabilidad pasada, tan ocupados están en preparar sus irresponsabilidades presentes y futuras. Los técnicos en apocalipsis dibujaron, allá por finales de agosto, un panorama desolador para el sistema de enseñanza en Euskadi, que iba a ser devorado por el coronavirus. Abogaban por no volver a clase a no ser que se pusieran en marcha medidas totalmente imposibles de cumplir; es decir, abogaban por no volver a clase. Así, de haber hecho caso a los técnicos en cuestión, los profesores vascos habrían estado hasta estas navidades en casa, teletrabajando, y lo que es aún más grave, decenas de miles de alumnos habrían pasado durante estos casi cuatro meses muchas horas encerrados en sus habitaciones pendientes de una pantalla de ordenador. La catástrofe habría sido, precisamente, haber hecho caso a los catastrofistas. No ha sido fácil, ni para los padres, ni para los alumnos, ni para, por supuesto, y sin duda en primer lugar, para el profesorado, que se ha dejado la piel en intentar mantener una relativa normalidad académica, pero el beneficio pedagógico y emocional para los menores ha sido inmenso. Los técnicos en apocalipsis prefieren no reconocer su error. Están centrados ya en la siguiente.