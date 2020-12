COn nocturnidad y aprovechando el debate de la Navidad y el covid-19, el rey emérito reconoció –bueno, es un decir– que nos ha quitado 678.393,72 euros. ¿Cómo? Pues dejando de declarar a Hacienda un dinero del cual ha dispuesto él y su familia durante años. Es decir, los colegios, la sanidad pública, esa que que tiene que acarrear los gastos de la pandemia y las pruebas PCR, los hospitales, las carreteras y todo lo que nos han enseñado que sirven nuestros impuestos, han contado durante años con –al menos– 678.393,72 euros menos que el emérito decidió defraudar mientras él y su hijo hablaban de que todos somos iguales y se les llenaba la boca agua con eso de la ejemplariedad. Pues ahí tienen el ejemplo. Eso sí, sabemos que dice que ha pagado esa cantidad pero no nos dice ni de dónde ha salido ese dinero con que ha regularizado sus, según él, deudas con Hacienda, ni, por supuesto, pide perdón, aunque sea poniendo pucheritos como cuando los puso tras su escapada para cazar elefantes con su novia Corinna. No lo ha hecho él ni ninguno de sus familiares que alegremente sabemos que han estado utilizando esas tarjetas black. Así, sabemos que sus dos nietos mayores, Froilán y Victoria, las usaron para sus viajes en Uber, las compras en El Corte Inglés, clases de piano o el mantenimiento de la yegua de la nieta. Y, todo, gracias a su abuelo que, no es de extrañar, le llamaban el visabuelo. Y es que, y nunca mejor dicho, han vivido y viven a cuerpo de rey.