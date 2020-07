Yo me lavo las manos

Lavarse las manos es una de las normas básicas para frenar al covid-19, pero también un recurso muy habitual para quitarse una responsabilidad de encima. Es más, si todos nos laváramos las manos de forma literal (agua, jabón, hidrogel alcohólico...) con tanta frecuencia como nos las lavamos en sentido bíblico (¡cuánto émulo de Pilatos!), estaríamos tan libres del virus como pretendemos estarlo de culpa. Dice el alcalde de Ordizia que él no se hace responsable de los contagios que se pudieran dar al ir a votar. El primer edil no ha hecho ningún llamamiento a quedarse en casa, a no salir a los parques, a no entrar en los bares, a no sentarse en una terraza, a no ir a la playa... que son actividades tanto o más potencialmente contaminantes que ir a votar a lugares donde habrá vigilancia del uso de mascarillas, del mantenimiento de las distancias de seguridad, del control de aforos, de la aplicación de geles hidroalcohólicos... Así todo, si hubiera algún contagio en los colegios electorales, queda claro que el alcalde se ha lavado las manos y que no ha sido por su culpa. Del resto, de las tabernas, sociedades, terrazas, parques, excursiones a las playas... no dice nada, de lo que se deduce que no achaca responsabilidad alguna a las autoridades que no han prohibido todas esas actividades, y que tampoco ve necesario excusar la responsabilidad propia. Ya se viene comprobando que, para muchos, el virus es mucho más contagioso en actividades serias que en las lúdicas. Sobre esto, dicen, la OMS guarda un silencio cómplice.