en su homilía de todos los sábados, Pedro Sánchez hizo dos anuncios trascendentales. Por un lado, anunció solemnemente que la liga de fútbol comenzará a partir del 8 de junio por lo que Tebas y compañía podrá salvar los muebles del negocio. Por otro lado, aseguró que, no solo tendremos verano, sino que, además, como buen líder, animó a la tropa a que reservara ya sus vacaciones. No le importó ni los más de 27.000 muertos –o los que sean porque después del baile de cifras ya no hay nadie que sepa realmente las cifras exactas de fallecimientos causados por el covid-19–, ni los millones de personas que han visto cómo su vida, su negocio o su trabajo se ha derrumbado como un castillo de naipes. Dando por superada la victoria contra el virus, el presidente del gobierno español comenzó otra batalla. Vayamos a salvar el turismo. Si Italia, Francia o Alemania, por citar solo tres ejemplos, han comenzado su particular desescalada para ver si cazan a algún turista iluso, él no va a ser menos. Si es necesario se cambian las fases, la duración o lo que sea. El señor presidente urgió a reservar las vacaciones –se le olvidó decir el pequeño detalle de los que puedan– como si el ciudadano de a pie necesitara permiso para irse o no de vacaciones. Hubiera sido de agradecer que, en vez de darnos permiso, hubiera hablado de la garantía sanitaria para que no ocurra ningún rebrote o de qué piensa hacer para salvar los puestos de trabajo, que sin ir más lejos lo de ayer fue un auténtico drama.