Cautela en la vuelta a la normalidad

EUSKADI regresa a la normalidad a partir de hoy en la CAV y de mañana en Nafarroa, con la eliminación de todas las restricciones que se pusieron en marcha en diciembre con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus en un momento de gran impacto de contagios de la sexta ola que tensionaba y amenazaba con sobrecargar en exceso el sistema sanitario. La indudable mejora de la situación epidemiológica que muestran los indicadores tanto en la actualidad como a corto plazo y el alto nivel de vacunación permiten, con toda la prudencia, afrontar esta nueva desescalada. La apertura de esta fase en la pandemia supone un alivio tanto para la ciudadanía en general como para los sectores más afectados como la hostelería, el ocio y el turismo tras muchas semanas de restricciones. No es la primera vez, sin embargo, en la que se produce una vuelta a la normalidad prácticamente prepandémica. Aunque la situación del covid ya no es la misma, conviene no obstante tener en cuenta que en otras ocasiones ha sido necesaria una vuelta atrás con la reimplantación de restricciones ante el nuevo aumento de los contagios y el riesgo para la salud pública. Los países de nuestro entorno y la inmensa mayoría de las comunidades autónomas han tomado o van a tomar decisiones similares. En todo caso, se abre un nuevo ciclo de esperanza en el que hay que seguir apelando a la cautela y a la responsabilidad individual y colectiva porque el virus seguirá circulando, aunque de momento con incidencia más baja y controlada, pero sin perder de vista la facilidad y rapidez con que se expanden las nuevas cepas y, según advierten los responsables sanitarios, atendiendo también a las consecuencias que en estos dos años anteriores ha tenido la llegada de los veranos. De hecho, la atención sanitaria específica covid se mantendrá activa en sus fases de detección, asistencia y vacunación para consolidar este final de ciclo en el que sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla en interiores y allí donde no se pueda garantizar la distancia fijada. Un salto que ha sido posible gracias a la vacunación y al esfuerzo colectivo de la sociedad y de todo el sistema sanitario y que supone recuperar el ocio y la vida social en normalidad, más aún en sectores como el educativo. Comienza otro nuevo ciclo. Pero los retos colectivos ante la pandemia son los mismos.