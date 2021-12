QUE cada palo aguante su vela, que cada perro se lama su cipote, que cada día cuente y mejore o que cuando me vaya no llores". Visto el panorama esa bien pudiera ser una letra de cantautor barato de hoy, habida cuenta que han dado barra libre (con restricciones de hora, eso sí...) a cada comunidad autónoma para que se las apañe frente a un covid que no se pierde una fiesta, que se suma a todos los besos y abrazos, que circula a taitantos por hora y que desborda y se desparrama por las cuatro esquinas pero mancha menos.

Visto cómo anda el asunto, Osakidetza suspende el rastreo de los positivos que no sean de riesgo (la idea es dejar espacio para que respiren los casos más graves...) el día que Euskadi bate el récord con 6.568 casos y el LABI anuncia que van a actuar según le dé a entender la ciencia dado que la política con mayúsculas ha adoptado una postura tan actual como higiénica: lavarse las manos. La sociedad es madura y ómicron no tiene el gen de Burt Lancaster, no es un tipo duro de pelar. En cada gobierno van a actuar según convenga. Lo preferible es que acierten en el qué conviene.