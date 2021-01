Una actuación de colegiado internacional

EL Athletic se clasificó para una nueva final tras superar al Real Madrid por méritos propios. No se le puede reprochar nada a la actuación de Martínez Munuera sobre el césped de La Rosaleda. El alicantino, imparcial en ambas áreas, demostró su nivel de colegiado internacional. Protagonizó una primera parte de gran nivel, con una aplicación perfecta del reglamento. Y tras el paso por los vestuarios, continuó con el duelo controlado en todo momento, siguió el juego de cerca, bien disciplinariamente y, además, descontó seis minutos al final del duelo, cuando creo que tenía que haber añadido un minuto más. Creo que por su actuación le doy un notable alto. En cuanto a las jugadas conflictivas de la noche, en el minuto 12 no existe nada punible de Unai Núñez sobre Hazard, que reclamó penalti. En cuanto a la jugada que propició el primer gol de Raúl García, el navarro no está en fuera de juego, ya que arranca en posición correcta antes de superar con clase a Courtois. En el minuto 36, en la jugada que Martínez Munuera señaló penalti de Lucas Vázquez sobre Iñigo Martínez. Poco hay que decir, porque el jugador del Madrid derriba claramente al rojiblanco. En cuanto al gol de Benzema con el que el conjunto blanco recortó distancias, creo que el delantero francés no está adelantado. Por último, en el minuto 95 Vesga hace una tontería al sujetar levemente a Sergio Ramos. Pero el capitán del Madrid hace teatro y exagera su caída. No era suficiente para pitar penalti.