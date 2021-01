Excelente arbitraje

LO vengo diciendo desde hace años, a mi entender el madrileño Carlos del Cerro Grande es actualmente el número uno de nuestro arbitraje. Hizo un partido serio. Sobrio en sus gestos, autoritario, sin aspavientos, dejando jugar mucho, siempre muy bien colocado y marcando él los tiempos del partido. Se ganó con esto el respeto de los jugadores. Le doy un nueve.

En el minuto 11, entra Muniain entre dos defensas, Araujo despeja y le da en la mano a Dest de forma involuntaria, el árbitro acierta en no señalar nada. En el 38, no hay fuera de juego de Pedri, por muy poco, aunque esté Griezmann en esa posición. Luego taconea hacia atrás y Messi marca. Gol legal. En el 48, el balón da en el hombro de Araujo dentro del área y acierta al no señalar penalti Del Cerro. En el 52, gol bien anulado a Messi por fuera de juego previo. Como aclaración, para el buen entendimiento, siempre que el balón le de al árbitro dentro del área, en cualquier circunstancia, será un bote a favor del portero. En caso de que el balón le hubiera golpeado fuera del área, el bote sería favorable al equipo que tuviera la posesión en ese momento.