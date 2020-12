Un desacertado Gil Manzano

LA verdad es que esperaba un mejor arbitraje de Gil Manzano, un internacional que como tal debe saber llevar un partido, cosa que no ocurrió en el Alfredo Di Stéfano. Se le vieron muchos errores y los más gordos fueron no señalar dos penaltis, uno en cada área. En cuanto a la expulsión al cuarto de hora de juego de Raúl García por doble tarjeta amarilla, creo que la primera que le mostró por la entrada inicial a Kroos fue un tanto dudosa. Instantes antes Williams recibió una carga ilegal de Carvajal que debió ser considerada pena máxima. No entró el VAR al considerarse una interpretación del colegiado. También cometió penalti Capa, que tocó el balón con la mano tras un regate de Vinicius. También se equivocó Gil Manzano.