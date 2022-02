Hacienda Foral

He leído que los juzgados han dado la razón a un contribuyente sobre la asistencia presencial, con motivo de la declaración de la renta (en mi caso, me costó varios días de teléfono y ayuda final de un familiar). Me ha alegrado mucho que, los jueces por fin, den la razón a los contribuyentes y obliguen a la Diputación a ofrecer la asistencia presencial. Con esto no quiero decir que no se pueda hacer de forma digital, pero en todo caso, sería a elección del contribuyente y no por imposición de la administración. Para eso pagamos los impuestos. Espero y deseo que no se acepte el recurso de la Diputación y se apruebe para todos los trámites. En estos momentos, llevo esperando una contestación desde hace más de un mes (también del Ararteko) sobre la queja que presenté por no permitirme hacer una gestión contributiva de forma presencia y solo me la admiten por vía telemática (que no se por dónde cogerla). Igual, pienso, me pagarán la utilización de un experto. En fin, esperemos que se enteren y den un paso correcto, poniendo a disposición de los contribuyentes las distintas alternativas presencial o digital, pero siempre a elección de los mismos.