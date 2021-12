El emérito en mi ascensor

Hoy he compartido ascensor por primera vez desde el inicio de la pandemia. Con mi vecino del décimo, un cuñado que sabe de todo. Y me ha dicho que ve clarísimo que existen dos varas de medir cuando de impartir justicia se trata. Que mire a Juan Carlos. Que flaco favor se hace a las instituciones cuando ante indicios de tal magnitud ni siquiera se llega a juicio. Que está claro que los poderosos siempre se salen con la suya y el rigor y el cumplimiento de la ley es para los ciudadanos. Que hay personas que están por encima de la ley. Y que esto no se soluciona de manera pacífica. Diez pisos dan para mucho. Y estoy de acuerdo con él. Salvo en su solución, de acuerdo en todo.