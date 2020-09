¿Dónde han estado los sindicatos?

Parece mentira que sindicatos como ELA Y LAB con su lucha obrera no hayan defendido a todos los trabajadores de la hostelería y turismo que han expuesto su salud para atender sin las medidas de seguridad en sus momentos de fiesta a los docentes (dos meses de fiesta, más otro mes durante el curso, y otros funcionarios, además de a otras personas que hoy no quieren enviar a sus hijos al colegio cuando sus hijos, han estado juntos jugando sin mascarilla ni protección alguna. A los estudiantes de la ESO y Bachiller que se han hinchado a botellones sin protección alguna. Tampoco nadie se ha prestado a ofrecer ideas para esta incorporación a clase. Yo solo sé que la ciudadanía tiene dos problemas: el covid y el trabajo y los funcionarios solo el covid, y pensando que son nuestros empleados a los que pagamos incluso cuando nosotros no cobramos. Solicito a los afiliados de estos sindicatos que no vuelvan a pagar la cuota mensual pues solo les sirve para convocar huelgas con su caja de resistencia a funcionarios y a nuestra costa. ¿Saben lo que quieren o cómo se solucionaría? Definitivamente no. Porque el problema se inicia cuando salen de clase tanto docentes como alumnos.